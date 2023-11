Espadas se estrena como portavoz del Senado en Andalucía

El Rey ha abierto este miércoles la XV legislatura en una sesión conjunta del Congreso y del Senado, pero el portavoz socialista en esta última Cámara, Juan Espadas, no estaba allí, sino en Sevilla, en el Parlamento andaluz, donde se celebraba el Debate del Estado de la Comunidad. Tal es el doble papel que ha aceptado, líder de la oposición en Andalucía y portavoz del PSOE en el Senado, sin que haya conseguido de momento la extraña virtud de las partículas cuánticas de estar en varios lugares a la vez. Así que en el debate andaluz se ha hablado mucho del Gobierno central y de la legislatura nacional, lo que ya es habitual desde hace décadas, y ha sido Espadas el que ha afeado a Juanma Moreno que use a Andalucía para confrontar con Pedro Sánchez. "Piénselo, señor Moreno -se ha dirigido el socialista al presidente de la Junta-, si como consecuencia del 23 de julio hubiese gobernado Feijóo con Vox, usted no habría firmado un acuerdo sobre Doñana".

Juan Espadas se ha estrenado en su doble papel con un discurso de respuesta al presidente de la Junta en la que le ha reprochado que esté fomentando "el enfrentamiento entre andaluces y catalanes" y en el que ha negado lo que el PP entiende como méritos de su gestión. "Usted es un mal gestor de las inversiones públicas", le ha dicho para criticar que la Junta ha tenido que aumentar los conciertos de sanidad con el sector privado a la vez que no consigue domeñar las esperas de las listas del SAS.

Moreno, que ha llamado a Espadas en varias ocasiones el "vocero de Sánchez", le ha pedido al líder socialista que negocie el proyecto de presupuestos de la Junta de 2024 y que incluya en las peticiones del Gobierno andaluz sobre agua y gasto social en las cuentas del Estado que él defenderá en el Senado.

Juanma Moreno se ha referido al acuerdo firmado con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para acuñar el término del "espíritu de Doñana", un supuesto ambiente de concordia que debería llevar al PSOE y al PP a encontrar otros puntos comunes en el Parlamento andaluz.