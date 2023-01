Espadas espera al menos "repetir los resultados" del PSOE en las municipales de 2019

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha indicado que piensa implicarse "a tope" en la campaña electoral socialista de cara a los comicios municipales del próximo 28 de mayo, en los que espera que su partido logre al menos "repetir los resultados" que logró en la misma cita de hace cuatro años, en 2019, cuando fue el más votado en Andalucía, con más de 1,4 millón de votos, el 36,88% del total.

Así lo ha trasladado Juan Espadas en una entrevista concedida a Europa Press en la que, no obstante, ha matizado que estará en dicha campaña "siempre a disposición" de sus compañeros de partido, de forma que "la dirección regional" del PSOE andaluz "fundamentalmente va a seguir la estrategia que marquemos desde las distintas direcciones provinciales en municipios de gran o mediana población, y luego vamos a estar" para "ayudar con los recursos, con la coordinación necesaria al resto de territorios".

Será en el marco de "una estrategia coordinada entre las direcciones provinciales y la regional" en la que, "desde el primero al último, desde el último militante al secretario general, estaremos a lo que nuestros candidatos requieran", ha incidido el líder del PSOE-A. A la pregunta de si se plantea las elecciones municipales como una segunda vuelta de las andaluzas del pasado 19 de junio, en las que venció el PP-A con mayoría absoluta, Espadas ha respondido que "cada elección tiene su momento", y "no podemos mezclar los contextos o las coyunturas" de cada convocatoria.

Según ha insistido en defender, en lo que deben estar ahora "desde la dirección regional" del PSOE-A es "exclusivamente en el apoyo a una estrategia que dé el foco al trabajo que se hace desde lo local, desde cada una de las candidaturas municipales, e intentar no caer en la trampa de la derecha, que es hablar exclusiva, permanentemente, de la política nacional".

Una campaña centrada en asuntos locales

En esa línea, se ha mostrado contrario a que "de lo que se hable exclusivamente en la campaña de las municipales sea de política nacional", y a favor de que lo que se aborde sean "los problemas de los vecinos" y "los proyectos que en ese medio quieren desarrollar los partidos que se presentan a estas elecciones municipales" en cada pueblo o ciudad.

Espadas ha defendido que "un vecino y un candidato de cualquier pueblo o ciudad, grande o pequeña, de Andalucía se merece, y en democracia deberíamos respetarlo, su propio debate", en el que cada aspirante "dice lo que aporta, lo que quiere, lo que se compromete a hacer, y un vecino tiene que elegir lo que considera entre lo que se presenta". "Y eso debemos respetarlo y, desde luego, intentaré preservarlo", ha añadido.

"Debemos respetar ese debate y ayudar a los compañeros", y "así lo vamos a hacer desde la dirección regional, sin interferir en que ese trabajo consiga al final el mayor nivel de respaldo o de confianza para los candidatos", ha manifestado Juan Espadas, quien también ha indicado que, ante una "contienda electoral" como la de mayo, él "no se plantea otro escenario que no sea el de ganarlas". En esa línea, ha subrayado que, como líder del PSOE-A, con "el nivel de representación" que tiene el partido "en el conjunto de municipios" del territorio andaluz, no se plantea "alternativas que no sean concentrarme en repetir los resultados o mejorarlos respecto a la última convocatoria municipal".

Espadas ha recordado su experiencia de una década en el ámbito de la política local, primero como jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, durante el mandato de Juan Ignacio Zoido como alcalde, y luego como regidor, entre 2015 y 2022, y ha defendido que, por ello, conoce "bien el ámbito municipal".

En ese contexto "hay que dejar trabajar, escuchar lo que cada candidato tiene que ofrecer y quiere contar a sus vecinos, y no especular con otras cuestiones, sino centrarnos en el proyecto de los socialistas en cada rincón del territorio", según ha continuado el secretario general del PSOE-A para concluir que, "si es así, la suma de todos y cada uno de esos proyectos serán resultados de éxito".