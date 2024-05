Diversidad musical en ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest 2024: de Jamie Cullum a Medina Azahara

El festival ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest regresa a la emblemática Plaza de España de Sevilla para su cuarta edición, que se celebrará entre el 7 de junio y el 16 de julio. Este año, el festival promete enriquecer las noches de verano andaluzas con una programación de conciertos que incluirá a figuras destacadas tanto del panorama nacional como internacional. Artistas de la talla de Raimundo Amador, Medina Azahara, Carlos Vives, The Cult, Arcade Fire, Jamie Cullum, y los Gipsy Kings ofrecerán actuaciones que van desde el rock y el flamenco hasta el jazz y el pop, asegurando casi un mes de música en directo en uno de los entornos más privilegiados de la ciudad.

El renombrado artista británico Jamie Cullum, virtuoso de géneros como el jazz y el pop,estará el 13 de junio en la Plaza de España en Sevilla. Con una carrera de dieciocho años y nueve álbumes de éxito, Cullum ha sido nominado a los premios Brit y Grammy y es también un reconocido presentador y creador de la serie 'The Song Society'. Tras su actuación, el festival seguirá con un encuentro musical excepcional el 6 de julio, cuando los Gipsy Kings, Raimundo Amador y Medina Azahara se unan para una noche inolvidable. Los Gipsy Kings volverán a encantar a Sevilla con "Volare", repitiendo su exitosa presentación de la primera edición del festival en 2021. Esta noche la Plaza de España también verá a Medina Azahara defender su emblemático rock andaluz, mientras que Raimundo Amador cerrará la velada con su maestría en la guitarra.

El 10 de julio, Carlos Vives, conocido como el "Rey del Vallenato", traerá su "Vive Tour" a la misma plaza, presentándose como una de las principales atracciones del festival y como representante de Colombia, país invitado en esta cuarta edición del ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest. Vives, quien ha ganado un Grammy y 18 Grammys Latinos, es uno de los artistas más esperados del evento. Al siguiente día, la noche del 11, el festival tomará un giro hacia el rock con la llegada de The Cult, que tocarán clásicos como “She Sells Sanctuary”, “Rain” y “Revolution”. Continuando con la diversidad musical, el 12 de julio se mezclarán electrónica, dance punk y rock en una espectacular combinación de actuaciones de Arcade Fire, Orbital y !!! (Chk, Chk, Chk) en la Plaza de España.

El ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest 2024 no solo se destacará por sus actuaciones de grandes nombres internacionales y locales, sino que también ofrecerá un amplio repertorio de artistas españoles y latinos. Este evento reunirá a reconocidos intérpretes como Raule, Marta Santos, Aitana, David Bisbal, Melendi, Vetusta Morla, Rozalén, y Kiko Veneno, entre otros. También figurarán en el programa artistas como Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Siempre Así, y "El Rollo de Scalpers by ICÓNICA" con Danna Paola, Taburete, Álvaro de Luna y la Fiesta Bresh, además de BIGSOUND Sevilla, que contará con la presencia de Myke Towers, Ptazeta, Ana Mena, y Cali y El Dandee. La venta de entradas para estos eventos, así como para conciertos de estrellas internacionales como Maluma, The Prodigy, Manuel Turizo, Marc Anthony, Tom Jones, Loreena Mckennitt, Boris Brejcha, Wos, Danna Paola, Carl Cox, Michael Bibi, y Take That, ya está disponible en la página oficial www.iconicafest.com.

Organizado por Green Cow Music, el festival cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Sevilla y el patrocinio principal de SANTALUCÍA. Además, marcas como Scalpers y Cruzcampo se destacan como principales patrocinadores, mientras que Caja Rural, La Casa de las Carcasas, Laserum, Mesoestetic, ABC de Sevilla, Royal Bliss, Nissan, Tier 1, y Adecco se suman como patrocinadores. La Fundación Cajasol, Club Cámara Antares y Rives colaboran en este gran evento, con Cadena SER, Grupo Joly y Canal Sur Radio y Televisión actuando como Media Partners, asegurando una amplia cobertura y promoción.