Espectáculos, exposiciones y charlas para celebrar en San Fernando el valor inmaterial y universal del flamenco

La ciudad gaditana de San Fernando va a conmemorar el Día del Flamenco, fijado el 16 de noviembre, con más de una veintena de eventos que se desarrollarán entre el 10 y el 19 de este mes y en que se incluyen espectáculos, exposiciones, presentaciones y charlas en distintos espacios del municipio.

También hay programado un pasacalles y un flashmob protagonizado por las academias locales de flamenco, con la Plaza del Rey como escenario el sábado 18 de noviembre desde las 10,30 horas, ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota."Esta ciudad respira flamenco por todos sus costados", ha asegurado la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, en la rueda de prensa de presentación de la programación con la que se conmemorará el Día Internacional de Flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Esta Semana del Flamenco se desarrollará del 10 al 19 de noviembre en diferentes emplazamientos que van desde el Real Teatro de las Cortes, la Venta Vargas, la Galería ERA, la Plaza del Rey y el Parque Almirante Laulhé al Centro de Interpretación Camarón de la Isla y la Casa Natal del cantaor isleño.

Pacheco ha agradecido la presencia de quienes contribuyen a "engrandecer, proteger y divulgar" este arte patrimonial, como Encarna Anillo, que ofrecerá un espectáculo en el Real Teatro de las Cortes el día 16 de noviembre. "Un gran talento gaditano" que se inició desde niña en el flamenco y que trae su espectáculo 'Herencia', gratuito y abierto a la ciudadanía para celebrar esta efeméride.

La Semana del Flamenco comienzará el día 10 con las actividades y eventos previstos para la Bienal de Cádiz, Jerez y Los Puertos, que cumple su tercera edición y que está dedicada a Juan Villar. Un evento al que San Fernando "tenía que sumarse" abriendo las puertas del Museo Camarón y acogiendo la exposición 'Juan Villar: El Eco del Flamenco', del pintor Miguel Ángel Heredia y que podrá visitarse del 10 de noviembre al 11 diciembre.

En opinión de la concejala, estas actividades son "una apuesta conjunta y colectiva que nace de la suma de esfuerzos y que nos permite contar con una programación de gran nivel y la altura de lo que merece nuestra ciudad", sin olvidar, ha añadido, a Jesuli Carrillo, que actuará en la Casa Natal como broche final.

Las academias de baile de la ciudad también tendrán un papel protagonista como espacios en los que se forma la cantera, aportando "talento, esfuerzo y mucha didáctica" a la promoción del flamenco. "El trabajo que han hecho para mantenerlo vivo es encomiable y por eso hemos querido que tengan un papel central en esta celebración", ha dicho Pacheco, en referencia al pasacalles y al flashmob que realizarán el sábado 18.

San Fernando, ha manifestado, destina "todos los esfuerzos" por visibilizar el flamenco no solo con su Museo Camarón, "pieza clave para el turismo en Andalucía", sino con las peñas culturales Camarón de la Isla y Chato de la Isla, con la Galería ERA, gracias a la labor de la Asociación Cultural La Fragua o con un festival "de enorme calidad y cada vez mayor altura" como es La Isla Ciudad Flamenca, que durante los meses de verano ha sido "un referente y ha atraído a gente de todas partes con su gran programación".

A esto se añade, ha dicho, la programación del Bahía Sound, que "desde hace años" se abre al flamenco y que este año ha tenido como "gran broche de oro" de cierre de su temporada el concierto de la isleña Niña Pastori."San Fernando, su tradición y su legado, pero también su industria cultural y las y los artistas con los que cuenta y que siguen triunfando por todo el mundo, ocupan un lugar de honor en el flamenco. Eso es un tesoro patrimonial y musical, y también una herramienta de dinamización económica a través de la industria cultural", ha manifestado la concejala.

Entre la programación destacan eventos como la inauguración de la exposición fotográfica 'Caminando con el mito', de Ignacio Escuín, ubicada en la popular Plaza Juan Vargas, del 14 de noviembre al 11 dediciembre, o la octava edición de la entrega de premios La Isla Ciudad Flamenca a Pedro El Granaíno y Claudia La Debla, el 16 de noviembre en el Centro de Interpretación Camarón de la Isla.

Ese mismo día, a las 18,00 horas se presentará en la Venta de Vargas el libro CD 'Bolinus Brandaris Flamenco from the Bay of Cadiz', editado por The Vital Records (EEUU) con los productores David Aglow y Javier Fernández.

También se contempla el 17 de noviembre la entrega XI Leyenda del Flamenco a El Carrete de Málaga, en la Venta de Vargas, un artista que por la noche protagonizará una actuación con su cuadro flamenco en este mismo espacio.