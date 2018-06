El Gobierno baja el nivel de la toma de posesión de sus delegados

Ni la vicepresidenta Carmen Calvo, que coordina a los delegados, ni la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet. A la toma de posesión del delegado del Gobierno en Andalucía, este viernes, Alfonso Gómez de Celis, no asistirá ningún ministro, en contra de lo que ha sido la costumbre de todos los gobiernos españoles. El presidente Pedro Sánchez no quiere que estos actos se entiendan como un desembarco de sanchistas en territorios que, hasta ahora, han sido hostiles a su figura como secretario general.

Todos los delegados en las 19 comunidades y ciudades autónomas son personas de confianza de Sánchez. Varios de ellos, como Gómez de Celis y el manchego Manuel González, han sido opositores a los barones territoriales, gente que ha militado siempre en el sanchismo.

Por eso, el presidente del Gobierno no desea que estos actos sean escenificados como desembarcos sanchistas. Al acto de Celis tampoco se sabe si asistirá la presidenta Susana Díaz o si mandará a su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios.

Pero esto no significa una falta de apoyo de Sánchez a quienes han sidos sus leales. Todos los subdelegados en las provincias andaluzas son personas de confianza del presidente o del delegado del Gobierno. No habrá, por tanto, susanistas, como no los ha habido ni en el Consejo de Ministros ni en los segundos niveles.