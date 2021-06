Huelva y Almería, las representantes andaluzas del hidrógeno verde

El hidrógeno renovable está llamado a ser un vector energético clave para el éxito de la descarbonización del sector energético. En particular, jugará un papel fundamental en aquellas áreas en las que la electrificación no sea la solución más eficiente o ésta no sea técnicamente posible en el medio plazo. Asimismo, el hidrógeno renovable producido mediante electrólisis contribuirá a la correcta regulación de un sistema eléctrico 100% renovable, aportando una mayor flexibilidad y mejorando la seguridad de suministro.En este sentido, Endesa ha presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica una carta de interés para desarrollar en España, tanto en la Península como en las zonas extrapeninsulares, hasta 23 proyectos relacionadas con el hidrógeno verde, desde su producción hasta su consumo.No obstante, la producción y consumo de hidrógeno renovable es un mercado aún incipiente, con un bajo grado de madurez. En la actualidad tan solo se producen y consumen en España en torno a 500.000 toneladas de hidrógeno como materia prima, en su práctica totalidad a partir de combustibles fósiles, al no ser hasta ahora una opción competitiva.En el contexto previsto de reducción del coste de generación renovable, incremento de los precios del CO2 y de necesidad de almacenamiento de energía estacional, las tecnologías de producción hidrógeno renovable podrían empezar a ser competitivas en usos industriales en los próximos años. En todo caso, en el momento actual continúan siendo necesarios mecanismos de apoyo para hacer competitivo el uso del hidrógeno frente a otras alternativas para demostrar su viabilidad.“Endesa quiere poner de manifiesto su clara apuesta por el hidrógeno verde como clave en el proceso de transición energética y la descarbonización de la economía. Se trata de objetivos en los que venimos trabajando desde hace años y que han marcado nuestra estrategia de progresiva sustitución de generación térmica por generación renovable. Los 23 proyectos de hidrógeno verde que ahora presentamos están asociados a una capacidad de potencia de casi 2.000 MW renovables”, destaca el director general de Generación de Endesa, Rafael González. Esta potencia representa más de la mitad de los 3.900MW que la compañía ha anunciado que pondrá en marcha en España entre 2021 y 2023, según la actualización de su plan estratégico anunciada a final de noviembre pasado.

La materialización de estos proyectos contribuirá de manera decisiva a la consecución de los objetivos marcados para la primera fase (2020-2024) de la Hoja de Ruta del Hidrógeno, lanzada por el Gobierno central. Todos los proyectos de producción de hidrógeno contemplan la inversión en parques de generación renovable dedicados a la alimentación de los electrolizadores. Aunque no en exclusiva ya que también tienen la opción de verter los excedentes de electricidad generada a la red.Además, Endesa está igualmente comprometida con el desarrollo de una industria nacional de fabricación de electrolizadores y bienes de equipo, asociados a la puesta en marcha de sus proyectos de hidrógeno verde. Este es otro de los ejes estratégicos incluidos en la Hoja de Ruta del Hidrógeno.

Proyectos en España

El proyecto más avanzado, hasta la fecha, es el desarrollado en As Pontes (A Coruña) y contará con un electrolizador de 100 MW y seis parques eólicos asociados, con una potencia conjunta de 611 MW, cuya construcción conllevaría la creación de unos 1.600 empleos durante los 18 meses de construcción. La construcción del electrolizador, que se prolongaría durante unos 24 meses desde su inicio, daría empleo a unas 120 personas. Su operación y mantenimiento, durante unos 20 años, precisaría del trabajo de unas 100 personas. La inversión total del proyecto de As Pontes alcanzará los 738,2 millones de euros y el funcionamiento del complejo que tendría una producción de 10.000 toneladas de hidrógeno verde y daría empleo a unos 130 profesionales en las labores de operación y mantenimiento (100 en el electrolizador y otros 30 en los parques eólicos).Hay que destacar que el objetivo de este primer proyecto es mostrar que una instalación de este tamaño puede construirse, operarse y mantenerse tanto desde el punto de vista económico como técnico y medioambiental. El resto de propuestas peninsulares (ver cuadro 1) se desarrollará en Huelva, Teruel, Almería, Tarragona, el Valle del Ebro (Hidrógeno del Cierzo), Compostilla (León) y Seseña (Toledo). Todas juntas supondrán la creación de más de 500 empleos en su fase de construcción y alrededor de 220 más en las fases posteriores de operación y mantenimiento.

Javier Maceiras. Responsable de proyectos de Hidrógeno Verde de Endesa

“El hidrógeno verde es uno de los pilares contra la emisión de gases de efecto invernadero”

Como responsable de Desarrollo de Proyectos de Hidrógeno Verde y Transición de Endesa, Javier Maceiras realiza un repaso a la actualidad del sector.

–¿Cuál es la apuesta de Endesa por el Hidrógeno Verde?

–España y el resto de los países de la Unión Europea se han comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% antes del año 2030, en comparación con las emisiones de 1990, y a ser neutros climáticamente en 2050. Para reducir las emisiones de CO2 es necesario disminuir el consumo de combustibles fósiles que, en España, suponen casi el 80% de la energía primaria consumida.En ese sentido, la apuesta clara de Endesa para reducir el consumo de energía fósil es a través de un incremento sustancial la electrificación de la demanda, apoyada en la generación de energías renovables que promuevan un mix energético descarbonizado, impulsando para ello especialmente las energías fotovoltaica y eólica. Para poder cumplir con el compromiso total de descarbonización, Endesa considera que el hidrógeno renovable es otro de los pilares fundamentales, pero actuando siempre como complemento a la electrificación.

–Entonces, si la electrificación es más eficiente ¿por qué acudir al hidrógeno verde?

–Aunque la electrificación sea la manera más simple y barata de llevar a cabo la descarbonización en la mayoría de los sectores, existen aplicaciones específicas donde la electrificación no es posible.Hay ciertos procesos para los cuales la electricidad no es una opción viable, pero donde sí es posible el uso de hidrógeno como sustituto de combustibles de origen fósil, de manera que se pueda conseguir ser neutros en emisiones netas de carbono. Además, el incremento del hidrógeno verde es también muy beneficioso desde el punto de vista eléctrico, al facilitar la penetración masiva de energías renovables, facilitando su gestionabilidad. Por ello, la descarbonización del sistema energético debe descansar, como principales pilares, en la electrificación y en el hidrógeno renovable.

–¿Qué proyectos de Hidrógeno Verde tiene Endesa en cartera?

Endesa ha diseñado un plan que sirva de impulso al desarrollo de este hidrógeno renovable en España. En la manifestación de interés de proyectos de hidrógeno que promovió el MITECO el pasado diciembre, Endesa presentó un plan que consiste en el desarrollo de 23 proyectos integrales que incluyen tanto generación renovable de fotovoltaica y eólica, con una capacidad instalada superior a los 1.900MW, como la producción de hidrógeno a partir de electrolizadores con un tamaño total de 340 MW. En conjunto, la inversión prevista para los próximos años es superior a los 2.900 millones de euros.De los proyectos del plan que Endesa ha presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica, dos se desarrollarán en Andalucía, con una inversión conjunta de en torno a 600 millones de euros. En Huelva está prevista la instalación de un electrolizador de 100 W y la construcción de parques de generación renovable asociados con una potencia de 430 MW. Este proyecto, el segundo de Endesa en envergadura tras el de As Pontes (A Coruña), supondrá una inversión de 413 millones de euros. Almería, por su parte, contará con un electrolizador de 20MW y 250MW de potencia renovable asociada, que conllevará una inversión de 187 millones de euros.

–¿Cuáles serían las claves para poder desarrollar más proyectos de hidrógeno verde en España?

–Como he comentado, el hidrógeno renovable es el mejor complemento a la electrificación para conseguir la descarbonización en aquellas aplicaciones donde la electrificación no es posible. Para permitir el desarrollo de más proyectos de hidrógeno verde en España se necesitan mecanismos de apoyo, fondos y ayudas que permitan el desarrollo de esta tecnología a través de la inversión en investigación, desarrollo e innovación, y también a través del impulso de proyectos industriales que posibiliten una mejora de costes gracias a las economías de escala. Este proceso favorecerá que el hidrógeno verde sea cada vez más competitivo en comparación con sus variantes no sostenibles y los combustibles fósiles.