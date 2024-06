Integrada en el consorcio del Centro Lorca la fundación familiar, que cede el legado por 50 años

Las administraciones que conforman el consorcio que rige el Centro Lorca, en el casco histórico de Granada --el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de la ciudad--, han firmado este miércoles un acuerdo por el que la fundación familiar se integra en este órgano rector, lo cual implica además la cesión por 50 años del legado de Federico, que se guarda en una cámara acorazada de este espacio cultural.

A la firma del acuerdo ha asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha destacado que ha sido un "verdadero orgullo" firmar el protocolo de colaboración, que ha tenido lugar tras una reunión del consejo rector del consorcio, que ahora, con la integración de la fundación, según han precisado fuentes institucionales consultadas por Europa Press, comienza el proceso para la redacción de sus nuevos estatutos, tras lo que se dotará de nueva dirección al Centro Lorca, una plaza que lleva vacante más de tres años.

Junto con la adhesión el ministro ha firmado con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, junto con Laura García-Lorca como presidenta de la fundación familiar, un protocolo general de colaboración que articula la cooperación técnica y financiera para esta nueva etapa.

El convenio de adhesión implica la entrega del legado del poeta por parte de la fundación como aportación al consorcio, unos bienes tasados en 20.943.550 euros, con originales de sus obras, dibujos, así como cartas y obras de otros artistas de su generación. Esta aportación compensa las contribuciones que "debiera realizar al presupuesto" del órgano rector "como integrante del mismo, exceptuándole del deber garantizar su sostenibilidad económica", han detallado el Gobierno en una nota tras el acto.

Urtasun ha destacado que esta firma "reforzará e impulsará el vínculo" de las instituciones con Federico, "multiplicando" el "poder" del poeta de Fuente Vaqueros, con quien "siempre" ha señalado que hay "una deuda de memoria y gratitud". Por ello el ministro ha señalado que es esencial que estén "todas las administraciones unidas colaborando alrededor de su figura", lo cual es "muestra de la buena política".

Ha referido también unas palabras recordando que Federico en Granada "fue arrastrado hacia la muerte" y "asesinado por los enemigos de la palabra libre", si bien mantiene una "indómita belleza que llega intacta" a la actualidad, lo que es la "lección inmortal del poeta"."Lo que hoy hacemos, a tantas manos y voluntades, es rendir un tributo a nuestra memoria, preservar un legado único y seguir acompañando su travesía hacia el porvenir, con más fuerza y convicción que nunca”, ha indicado el titular de Cultura en el Gobierno central.

Las administraciones, en un acto en el que no ha habido preguntas de la prensa, no han concretado los porcentajes que está previsto aporten para la financiación de esta nueva etapa del Centro Lorca, que guarda un legado para cuya salvaguarda en un principio las partes plantearon la necesidad de constituir una fundación pública, opción que finalmente fue desechada para optar por la continuidad del consorcio con las mejoras ratificadas este miércoles."Aunque la firma del protocolo no supone la adquisición de compromisos económicos por las partes, el consorcio considera que el presupuesto total será, al menos, el doble del actualmente existente", han detallado posteriormente en la citada nota de prensa.

En el acto, al que han asistido también el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, entre otras autoridades, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha indicado, tras agradecer a las instituciones y "a todos los que lo han hecho posible", que el legado permanecerá"en su ciudad" los próximos 50 años, una circunstancia que cobra más significado al conmemorarse este 5 de junio los 126 años del nacimiento del poeta.

Ha indicado que este espacio cultural es un "centro que nació con vocación de ser el eje de toda una actividad lorquiana" en Granada y Andalucía, y que habrá una "programación propia y estable a la altura de la encomienda" recibida, todo ello en el marco de la colaboración entre instituciones para que "la memoria de Federico esté siempre viva". "Nunca hubo duda de que su destino último debía de ser Granada, su ciudad" ha indicado con emoción sobre este legado.

Así este es el paso "de gigante" y "definitivo para que este centro sea de referencia mundial para el conocimiento del poeta", ha indicado Bernal.

Para Laura García-Lorca, cuya patria ha dicho que es el 'Romancero gitano' y toda la obra de Federico, el escritor "está vivo" por lo que "tiene todo el sentido alentar y normalizar" la actividad del centro cultural que lleva su nombre en la Plaza de la Romanilla de Granada, cuya programación se ha mantenido hasta ahora "a trancas y barrancas".

Ha incidido en sus conexiones con el flamenco, la danza y el jazz, habiendo dibujado e incluso escrito un guión de cine, por lo que García-Lorca ha señalado que se avanzará en "actividades de excelencia en todos esos campos", siempre atendiendo al "latido del archivo".

Ha celebrado el acuerdo y que la fundación privada quede incluida en el consorcio estando todos "muy orgullosos". "Por fin que hoy gracias a vuestro compromiso y empeño el Centro Lorca vuelve a empezar" y "con pie firme"

Para el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, es un día esencial por la posibilidad de que fructifique un "acuerdo" detrás del que ha dicho que hay un afán "por pelear" por la provincia y la cultura con base en el legado de su "poeta más universal".

Ha puesta a disposición de los nuevos proyectos todo lo relacionado con el Patronato García Lorca, dependiente de la Diputación de Granada, con un presupuesto anual de un millón de euros, y propietario de la Casa Natal de Fuente Vaqueros, habiéndose comprado el inmueble anexo para mejorar en accesibilidad. Se ha elaborado también un proyecto de visitas de escolares de la mano de la Junta.

También la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha mostrado el orgullo de las administraciones por este acuerdo que demuestra la capacidad de acción que existe "cuando las administraciones se ponen a trabajar de manera conjunta" teniendo "claros los objetivos""Gracias también a la familia García Lorca" en su afán "protegiendo el legado, la historia" así como la difusión y también la programación en todas las artes que se va a impulsar en el centro de La Romanilla, en la que todos se han comprometido a "empujar".

Ha enfatizado la trascendencia del proyecto, que "se retoma" con fuerza para que "ese legado siga vivo" y "hacerlo llegar a nuevas generaciones" por la "riqueza de su poesía pero también su espíritu", lo cual no hubiera sido posible "sin la unión" de las instituciones y, ha remachado Carazo, sin la familia de Federico.

ACUERDO Y PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

En la nota de prensa del Gobierno, las partes han detallado que, en relación con los órganos de gobierno del consorcio, la Fundación Federico García Lorca --o de no existir esta, la comunidad de herederos--, habrá de estar representada en todos los órganos colegiados de gobierno, gestión cultural y dirección. Contará con dos representantes vocales; en la comisión ejecutiva, con un representante vocal; y en la de programación, con un representante que ostentará la presidencia.

El protocolo detalla que habrá"los recursos humanos y económicos necesarios para desarrollar sus funciones administrativa y ejecutiva, así como una programación anual propia, estable, acorde a los fines y objetivos para los que fue creado". Igualmente, se constituirá una comisión de seguimiento de carácter paritario.