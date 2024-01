José Antonio Nieto califica de "timo del tocomocho" la quita de deuda del Gobierno

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha arremetido contra el Gobierno por "el maltrato sistemático" al que en su opinión somete a Andalucía y ha calificado como "timo del tocomocho" la quita de deuda planteada por el Gobierno central a las comunidades autónomas tras el

"No sé qué pesa más. No sé si pesa más que lo que piden en otras comunidades autónomas impide que a Andalucía se le dé lo que merece y lo que necesita o que el Gobierno tampoco tiene ninguna gana de darle a Andalucía lo que merece y necesita, pero el maltrato es sistemático", argumenta el consejero.

El consejero esgrime que "no es lógico, no lo vamos a aceptar", antes de recriminar al Gobierno que "no contentos con eso llegan con otro timo del tocomocho y nos dicen que le vamos a quitar a todas las comunidades autónomas el 20% de su deuda".

"Nos dicen que Cataluña tiene cinco veces más deuda que Andalucía, con lo que la cantidad que le dan a Cataluña es cinco veces más que Andalucía", sigue razonando el consejero de Justicia, quien exclama un "ya está bien" antes de plantear que "no nos tomen el pelo a los andaluces porque ya estamos cansados".

Con un paralelismo sobre el reparto de los fondos europeos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) entre los países miembros, le lleva a esgrimir que "Alemania, que tiene mucha más población que nosotros, se lleva una tercera parte de lo que se lleva España teniendo el doble de población", para apelar entonces a que en el reparto interno entre comunidades, además de "ver el factor población", alude a la necesidad de contemplar otros parámetros, entre los que incluye "el factor empleo, el factor producto interior bruto, el factor desarrollo económico", para colegir que esos criterios sí se han seguido en Europa propiciando que "se le den más fondos a los países que tenían más necesidades".

"Aquí no, aquí se ha repartido igual", precisa Nieto, quien se ha lamentado de que "hemos eliminado el factor correctivo entre comunidades ricas y comunidades pobres y encima nos piden que estemos agradecidos" y ha concluido que sin esos matices en el reparto de fondos "se nos ha maltratado y encima nos piden que aplaudamos con las orejas".

Nieto alerta entonces de una conducta en las relaciones territoriales a partir del equilibrio parlamentario del Parlamento, a partir del cual "lo que están intentando es que a los ricos se les dé más recursos que a las comunidades pobres, que al País Vasco y a Cataluña se les permita gestionar el 100% de sus ingresos y ya veremos si ellos hacen alguna aportación al resto", para seguidamente recriminar al Gobierno, "que se define como progresista, pero es un Gobierno que está castigando a las comunidades con menos recursos".

"Nos conformamos con que Sánchez reciba a Moreno"

Preguntado por la escena del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desplazándose a Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y si el Gobierno andaluz concibe como un sueño que esa situación se reprodujera en el Palacio de San Telmo entre Sánchez y Moreno, Nieto replica que "creo que es imposible directamente" y afirma que "no es ni siquiera un sueño". "Nosotros no pedimos tanto. Nos conformamos con que reciba al presidente de la Junta y atienda sus peticiones", ha considerado Nieto, quien ha recordado la merma de 1.000 millones al año que acarrea el actual sistema de financiación a Andalucía y que deriva en "una precariedad en la financiación de los servicios públicos, la sanidad entre ellos, la educación, que es fundamental".

El siguiente reproche al Gobierno que pone encima de la mesa el titular de Justicia es que "no se nos ayuda a que seamos capaces de solventar el gran diferencial que tiene Andalucía con el resto de España, que es el empleo" y arguye aquí que "hay una medida que nosotros estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, correctora, a la hora de mejorar la formación de los solicitantes de empleo, que el Gobierno de España no quiere atender".

A esto añade "un problema añadido que tiene que ver con el clima", como es que "somos la comunidad autónoma que está en un altísimo riesgo de problemas climáticos vinculados al cambio climático, que requiere actuaciones", para introducir aquí que "se demuestra otra vez más que aquello que defendía el Partido Popular sobre el Plan Hidrológico Nacional es imprescindible".

Sostiene Nieto que "en el norte de España están teniendo que soltar agua precipitadamente porque ya no aguantan más esas presas" cuando "en otra parte de España", entre las que menciona el Mediterráneo y Andalucía, se padece "una situación de sequía persistente que no sabemos cuándo va a terminar y que está dañando ya no sólo nuestra economía".

"No queremos una diferenciación, no queremos ser más que nadie, no queremos que el presidente venga a San Telmo", considera Nieto y plantea que "nos gustan las reuniones en las que están todas las comunidades porque lo que tenemos que decir lo podemos decir delante de cualquiera, lo que queremos pedir es absolutamente entendible por cualquiera y nosotros también entendemos las necesidades de otras comunidades".

El consejero de Justicia dice que "lo que no nos gusta es la asimetría, que a uno se le dé trato privilegiado y al otro, lentejas", mientras reflexiona que "ésa es la forma en la que están queriendo gestionar el Estado autonómico en Andalucía y desde luego lo que no es para nada es cogobernanza, como se le llena la boca al presidente del gobierno"