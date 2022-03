Juan Antonio Delgado: Guardia civil, de izquierdas, ¿y candidato?

Se atribuye al poeta estadounidense James Whitcomb Riley la autoría de lo que ahora se viene a llamar el test del pato, un ejercicio de pensamiento inductivo que establece que si un pájaro camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, se puede decir que es un pato. En política pasa algo parecido con los candidatos. Si -en privado- te postulan como candidato y tu partido publica en redes vídeos propios de un candidato, lo más probable es que tengas muchas posibilidades de ser designado candidato. O al menos propuesto. Es la sensación que deja el vídeo que ha colgado hoy Podemos en Twitter para presentar a Juan Antonio Delgado, diputado gaditano de la formación morada al que muchos en su partido ven como figura idónea para ser el aspirante de Unidas Podemos por Andalucía a presidir la Junta en las elecciones autonómicas que se celebrarán este año.

Es cierto que todas las fuentes consultadas por este medio en la formación morada niegan que el vídeo quiera mostrar un paso adelante del propio Delgado o de la dirección morada para postular a este diputado como candidato de UP en la comunidad. Al mismo tiempo, estas fuentes ensalzan al guardia civil gaditano como posible cabeza de lista por su perfil "moderado". Explican que encaja en el proyecto de Yolanda Díaz, pensado para trascender a Podemos, precisamente por su condición de agente del instituto armado de izquierdas, ese perfil que el propio Delgado ensalza en el vídeo lanzado este martes. "Si me hubiera presentado por el PP o la extrema derecha, no habría debate", dice el diputado gaditano, que adquirió relevancia por sus intervenciones durante la huelga del metal de Cádiz, el pasado otoño.

Fue Pablo Iglesias quien lo fichó en 2015 para las listas de Podemos en el mejor momento de la formación morada y gracias a que destacó en la puesta en marcha de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Se estrenó entonces como diputado, pero en los comicios de noviembre de 2019 no logró escaño. Después, entró en la Cámara para sustituir a Noelia Vera, que dejó la política hace unos meses -era secretaria de Estado de la Agenda 2030- a pesar de su juventud. El nombre de Vera sonaba, como suena ahora el de Delgado, como representantes de la corriente de Podemos más cercana a Iglesias y, por lo tanto, alejada de Teresa Rodríguez durante el tiempo que la también gaditana dirigió el partido. Por eso no es extraño que ahora suene su nombre como posible candidato de la confluencia andaluza de Podemos e IU, ya que la dirección regional morada está completamente alineada con la estatal por primera vez desde que existe el partido.

¿Guardia civil, andaluz y de izquierdas? Sí, soy yo. pic.twitter.com/LNxbW9WX0R — Juan Antonio Delgado Ramos (@JA_DelgadoRamos) March 21, 2022

Hay que recordar que Unidas Podemos por Andalucía es, de facto, la única fuerza política relevante que no ha aclarado quién será su candidato en unas elecciones que cada vez están más cerca. Se da por hecho que Macarena Olona encabezará la lista de Vox, aunque las particularidades de la formación de Santiago Abascal no permiten hacer afirmaciones rotundas. Esto deja a UP como la única incógnita del tablero. La coalición está inmersa en el proceso de elaboración del programa electoral, pero de fondo hay un debate soterrado sobre quién será el candidato.

El vídeo para presentar a Juan Antonio Delgado ha provocado un pequeño temblor en la confluencia, por más que en Podemos explican que se trata de algo casi rutinario, pensado en ensalzar la labor en el Congreso de un diputado. En IU siempre han defendido la necesidad de alcanzar un consenso e incluso apuntan a la posibilidad de que el aspirante puede salir incluso de fuera de los dos partidos. No obstante, los focos llevan tiempo colocados sobre el actual líder de la formación, Toni Valero, y la portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto, que ha adquirido relevancia por su buen desempeño en las sesiones de control al Gobierno de Juanma Moreno.