Los abogados de Juana Rivas critican las "injerencias" de su entorno

La defensa de Juana Rivas puso de manifiesto las que considera "injerencias" del entorno que, en agosto de 2017, ya propició "equivocaciones" en la gestión de su causa, y se mostró "totalmente opuesta" a cualquier actuación que suponga "atajos o caminos" que la lleven fuera de la legalidad.

José Estanislao López, abogado junto a la también letrada María Eugenia Álvarez de la vecina de Maracena (Granada), apuntó a Efe que, si se mantienen las que considera "injerencias no deseadas ni queridas", se planteará incluso dejar la defensa. "Estamos totalmente opuestos a todo lo que no sea la defensa dentro de la ley y del sistema judicial", sentenció López, que aseguró que no admite "atajos o caminos" que puedan llevar a Juana Rivas "fuera de la legalidad".

"Esperamos que Juana siga actuando bajo el consejo de sus abogados, los que realmente conforman su equipo jurídico", insistió el letrado, quien apuntó a que el entorno al que se refiere parte del Centro Municipal de la Mujer de Maracena que dirige la asesora jurídica Francisca Granados.

Las declaraciones del abogado que ejerce su defensa llegan después de que el pasado jueves Juana entregara a sus dos hijos, de 12 y 4 años, a su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri, en una comisaria de Cagliari, la capital de Cerdeña, después de que el domingo pasado se negara a devolvérselos.

La entrega fue tras comparecer de nuevo ante la Policía para declarar sobre la denuncia que interpuso contra Arcuri, quien tiene la custodia provisional de los niños desde agosto de 2017, por supuestos malos tratos al menor de sus hijos. Por otro lado, el portal especializado en recolectar fondos GoFundMe comunicó ayer que Juana Rivas lleva recaudados más de 22.000 euros con la campaña de captación de dinero que lanzó en septiembre de 2017 a través de internet para sufragar los gastos judiciales para el retorno a España de sus dos hijos.