Juanma Moreno: "Tengo la conciencia muy tranquila, no haré nada en contra de Doñana"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene que está dispuesto a hablar con el Ministerio de Transición Ecológica sobre Doñana y sobre la ley que el Parlamento andaluz tiene previsto aprobar el próximo 11 de octubre. En una entrevista concedida a este medio, el presidente afirma que la ley merece la pena, a pesar de la oposición del Gobierno central y las advertencias de Bruselas.

"Merece la pena. Claro que merece la pena -ha indicado-, porque ahí había un problema y no puedo mirar para otro lado. Yo tengo una conciencia medioambiental muy desarrollada, nadie me puede plantear, por eso he tirado para adelante, que 700 hectáreas ponen en peligro 118.000 hectáreas del parque, y ahora se va a ampliar un 14% con la compra de la Veta la Palma. Eso no me lo creo, ni se lo creen los onubenses."

Juanma Moreno se muestra seguro de seguir con la iniciativa: "Tengo mi conciencia tranquila y voy a mantener la mano tendida hasta la extenuación, pero yo no haría nada que vaya en contra del parque nacional, nadie puede poner en duda la sensibilidad ambiental de este Gobierno". Recientemente, la Junta ha formalizado la compra de la finca Veta la Palma, que son 11.300 hectáreas que se añadirán al parque. La virtud de la Veta es que sirve de refugios a miles de aves de Doñana cuando se seca el parque, ya que mantiene una lámina de agua permanente.

Moreno no descarta una negociación con el Ministerio, pero ésta tendría que respetar la autorización a los agricultores. "Hasta ahora -ha señalado-, nadie nos ha ofrecido una alternativa, pero los canales están abiertos. Si el Ministerio tiene voluntad, vamos a sentarnos y a escuchar, estamos a favor de un acuerdo, pero que también resuelva los problemas de los agricultores de la zona. Si no es así, el problema va a seguir".

El presidente de la Junta defiende que la protección de los espacios naturales debe llevar aparejada el desarrollo económico de los territorios. "Ambas esferas -ha añadido-, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico, deben ir de la mano. No puedes mantener un parque nacional, un parque natural, un paraje al margen de ello, porque si no, no sale bien".