Juanma Moreno abre la puerta a una coalición electoral con Ciudadanos

A Juanma Moreno no le parecería mal convertir a sus actuales socios de Gobierno en sus compañeros de coalición electoral. El espejo donde se miran los populares es Navarra Suma, la entente formada por el PP, Ciudanos y UPN en la comunidad foral. Esta semana se ha hecho público que en Génova han registrado las versiones regionales y estatal de esta confluencia de centroderecha.

Este viernes, en un paseo por el centro de Málaga, el presidente de la Junta tuvo buenas palabras para una hipotética Andalucía Suma. El problema es que, de momento, nadie del lado naranja ha dicho lo mismo. En Cataluña y Madrid, por ejemplo, lo han rechazado de forma tajante.

La propuesta mira a una posible repetición electoral prevista para el 10 de noviembre si finalmente Pedro Sánchez no logra la investidura en septiembre. La alianza vendría a aumentar las posibilidades del bloque del centro derecha –aún es una incógnita si Vox estaría dentro de esta conjunción de partidos–, toda vez que la fragmentación que en Andalucía permitió el histórico cambio en la Junta, en España perjudicó a los intereses de PP, Ciudadanos y Vox. El sistema electoral andaluz, pese a las críticas vertidas, es mucho más proporcional que el estatal y no tiene el problema de las circunscripciones pequeñas.

Para el presidente de la Junta, esta fórmula sería “una solución viable y realista”, incidiendo en que sería “positivo abrir una reflexión sensata y seria por parte de todas las formaciones de centroderecha”. “Sería netamente positivo no sólo para Andalucía sino para el conjunto de España”, ha insistido el jefe del Ejecutivo andaluz, acompañado en Málaga por a los vicesecretarios estatales de Comunicación, Pablo Montesinos, y de Organización, Ana Beltrán.

Moreno se ha preguntado cómo no van a poder ponerse de acuerdo PP y Cs antes de unas posibles elecciones si han sido “capaces de hacerlo después de las elecciones”: “Me parece algo sensato”, ha apostillado antes de afirmar que “la unidad es la que consolida unas mayorías sociales suficientes para poder gobernar y para que no gobierne la izquierda y, por tanto, lo que no tendría sentido es ser capaces de ponernos de acuerdo después de unas elecciones y no antes”.

Sobre la posibilidad de sustituir las siglas del PP andaluz por la hipotética coalición Andalucía Suma, ha reconocido que “todo está abierto evidentemente a lo que se pudiera negociar”. “Lo que es evidente es que nosotros, y lo hemos visto tanto en las municipales, autonómicas como en las generales es que cuando dividimos el voto quien puede gobernar es la izquierda; se han perdido escaños”, ha sentenciado.