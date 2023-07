La Junta avanza que el Consejo de Ministros del 18 de julio aprobará los planes hidrológicos de las cuencas andaluzas hasta 2027

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha avanzado este miércoles la previsión de que el Consejo de Ministros apruebe en su reunión del próximo martes, 18 de julio, los Planes Hidrológicos y de Gestión del Riesgo de Inundación de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía (Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas) para el horizonte 2022-2027.

Así lo ha adelantado la consejera en el transcurso de una comparecencia en el Pleno del Parlamento andaluz sobre la situación de sequía en la comunidad autónoma, ante la que, según ha remarcado, desde la Junta se están llevando a cabo actuaciones enmarcadas "dentro y fuera" de sus propias competencias.

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó inicialmente el pasado 25 de abril dichos planes hidrológicos, que están pendientes de recibir el visto bueno final del Consejo de Ministros para completar su actualización, un paso que está previsto para la semana que viene, según ha avanzado Carmen Crespo.

La consejera ha valorado así que, desde el próximo día 18, Andalucía podrá disponer ya de esos planes hidrológicos de sus cuencas hasta 2027, lo que supone "4.500 millones de euros de inversiones para prepararnos" para un "futuro más halagüeño", según ha destacado la titular de Agricultura, que tras defender que estos planes "vienen a blindar el equilibrio hídrico necesario y a paliar el déficit hídrico" de la comunidad, ha remarcado que la sequía es para el actual Gobierno de la Junta "un asunto primordial y estructural".

"Sequía estructural"

Al respecto, Carmen Crespo ha abogado por concebir la sequía como una cuestión "estructural" para "perseguir un equilibrio hídrico en Andalucía que nos permita mantener un sistema productivo y el abastecimiento" de agua, de forma que esta comunidad tenga "capacidad de crecer económicamente".

Tras subrayar que se está viviendo "el quinto año" consecutivo de sequía en Andalucía, por lo que se supera ya en un año el periodo de "sequía severa" que se vivió en torno a 1995, la consejera ha defendido la necesidad de poner en práctica políticas "a corto, medio y largo plazo, porque Andalucía se tiene que preparar para las próximas sequías", según ha subrayado.

Carmen Crespo ha realizado varios llamamientos a "arrimar el hombro" entre todos los agentes con "competencias hídricas", y ha defendido que Andalucía cuenta ya con planes y "todos y cada uno de los instrumentos necesarios para luchar contra la sequía", así como con un equipo en el marco de su consejería que está "reforzado", y cuyo "trabajo arduo" ha agradecido.

También ha defendido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido un "visionario" que "vio de forma transparente" que "la sequía ha llegado para quedarse en Andalucía, que el cambio climático ya está aquí, y que teníamos que darnos prisa" para acometer infraestructuras que permitan afrontar esa situación.

Al hilo, la consejera ha puesto de relieve que, el próximo otoño, "Andalucía tendrá ya la capacidad de 73 hectómetros de aguas regeneradas" para sus agricultores en "muchos rincones" de la comunidad, que se va a convertir así en la autonomía que "más aguas regeneradas tiene a disposición de toda España y de muchos países de la Unión Europea", según ha proclamado.

Hoja de ruta frente a la sequía

La consejera ha reivindicado el Pacto andaluz por el agua que da al Gobierno de la Junta "una hoja de ruta predeterminada frente a la sequía", así como ha enumerado actuaciones enmarcadas en los decretos de sequía aprobados por el Ejecutivo de Juanma Moreno, que, según ha remarcado, ha hablado de la "legislatura del agua con toda la razón".

De igual modo, ha reclamado al Gobierno proyectos como la Presa de Alcolea, en la provincia de Huelva, que "es fundamental", y también "que se empiece el trasvase de la cuenca Tinto-Odiel-Piedras al sistema del Guadalquivir y, con ello, "también a Doñana".

Finalmente, Carmen Crespo ha apelado a que la Unión Europea esté "vinculada a la situación de sequía de los países que están al sur de Europa", y ha concluido su primera intervención llamando a trabajar "juntos", porque "el equilibrio hídrico de esta comunidad depende de todos", según ha subrayado antes de sentenciar que la Junta de Andalucía "está haciendo todo lo que está en su mano".

Críticas del PSOE-A

En el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Ana Romero ha acusado al Gobierno de la Junta de contar "cuentos" en relación a su política de agua, y frente a ello ha citado "cuentas" como que el Ejecutivo del PP-A haya "gastado un 24% más en propaganda que en obras hídricas desde que gobierna Moreno", lo que demuestra que para el presidente andaluz su "única prioridad" es él mismo, según ha opinado antes de afear también al Ejecutivo 'popular' que haya dejado "sin ejecutar el 60% del presupuesto en materia de agua mientras pide más fondos".

En esa línea, la diputada del PSOE-A ha espetado al Gobierno andaluz que, "para exigir credibilidad, lo primero que tienen que hacer es cumplir, pero faltan a la verdad", según ha sentenciado antes de reprochar también a la Junta que su "única política" en materia de agua es la de la "confrontación" con el Gobierno de España, y de pedirle que "asuma sus competencias en agricultura, en la Ley de Aguas de Andalucía" y en "el auxilio económico de ayuntamientos con cortes de agua", por "el interés y el bien de todos los andaluces".

El diputado de Vox Alejandro Hernández ha ironizado al inicio de su intervención al comentar a la consejera que, "con lo bien que han hecho todo" desde el Gobierno andaluz y "lo preparados que están para afrontar" esta situación de sequía, "si llueve se van a llevar un disgusto" porque no van a tener que poner en práctica esas medidas, tras lo que ha comentado que "esta comparecencia nos la podríamos haber ahorrado", porque "llevamos hablando de sequía toda la legislatura" y la titular andaluza de Agua "no nos ha contado nada que no nos haya contado en las fechas previas", y ha incurrido en "un ejercicio de propaganda política que viene muy bien" ante la cercanía de las próximas elecciones generales del 23 de julio, según ha opinado.

Por su parte, el portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, también ha acusado a la consejera de "dar un mitin" en su comparecencia, y le ha instado a explicar "las propuestas" de su Gobierno "para hacer frente a la sequía hoy, mañana, en julio y agosto". "Con eso me conformo", ha comentado el diputado, que ha pedido a Crespo que "no haga trampas al solitario" y diga las cosas "claras", y que ha advertido de que desde la Unión Europea van a pedir al presidente de la Junta cuando viaje a Bruselas a tratar esta cuestión que "meta en el cajón" la proposición de ley que "seca y destroza Doñana", tras lo que, además, ha avisado de que el hecho de que Juanma Moreno pida ayuda a la UE "no garantiza nada".

La presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha sostenido que las políticas contra la sequía y el "déficit hídrico" de Andalucía que ha reivindicado la consejera tienen "bastante poca credibilidad" tras los pactos que, después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el PP ha alcanzado con Vox, un partido que "niega el cambio climático", tras lo que ha advertido además de que la Junta "falla estrepitosamente" en relación al "déficit hídrico", que realmente es el problema "importante" que hay que enfrentar, según ha remarcado.

Por último, el diputado del PP-A Manuel Sanromán ha defendido que la comparecencia de la consejera ha demostrado que por parte del Gobierno de Moreno "ha habido ejecución, gestión y planificación" en políticas de agua, que los socialistas dejaron "abandonadas" durante sus décadas de gobierno en Andalucía, según ha denunciado.