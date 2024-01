La Junta "estudiará" la propuesta de gafas gratis para los niños en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que este lunes la administración autonómica va a estudiar el alcance y el coste de la propuesta del grupo parlamentario Adelante Andalucía para garantizar la financiación pública de gafas y lentillas para menores andaluces para determinar "si es viable en términos económicos" su puesta en marcha, aunque limitada según renta a las familias "más vulnerables".

Moreno se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la proposición de Ley registrada en el Parlamento andaluz por Adelante relativa a la financiación pública de gafas y lentillas para menores andaluces y para los adultos en función de su nivel de renta, que posteriormente quiere elevar al Congreso de los Diputados para su implantación a nivel nacional.

"A mí me parece bien toda iniciativa que suponga una ayuda, especialmente a las personas más vulnerables, pero el problema que muchas veces hace la izquierda, y que yo nunca entenderé, es que no pone criterios y plantea una ayuda para todos", ha criticado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha indicado que estas medidas se deben hacer "para aquellos niños y unidades familiares que no lleguen a un mínimo de renta y, por tanto, no tengan capacidad de hacer ese tipo de compra".

Tras subrayar que "no tiene sentido que se pague al 100% de la población, como hacen las políticas del PSOE, que siempre son lineales", Moreno ha defendido que también "hay que contarle al ciudadano que no tenemos dinero" para medidas de este tipo "que a mí me encantan, pero para toda la población en una comunidad de ocho millones y medio habitantes no podemos hacerla".

"Así que vamos a estudiarla, vamos a sectoriarizarla, vamos a ver exactamente qué necesidades familiares hay en Andalucía, a cuántas familias les afecta, lo vamos a cuantificar y, desde luego, si es viable en términos económicos, pues haremos un esfuerzo y me parecería una medida positiva", ha concluido el presidente de la Junta.