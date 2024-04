Con Málaga pide "renovación y ampliación" de zonas ZAS del Centro y Teatinos y a "acelerarla" en Huelin

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, en el marco de la conmemoración este miércoles 24 de abril del Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, defenderá ante el Pleno una moción para "apremiar al equipo de gobierno a que agilice la renovación y ampliación de las zonas acústicamente saturadas (ZAS) de Málaga, situadas en el Centro y Teatinos, cuya vigencia cumple en enero del próximo año".

También para que "se agilice la puesta en marcha del ZAS en Huelin, ya que amparados en la inacción del equipo de gobierno del PP se han abierto hasta cuatro nuevos establecimientos desde que se iniciaron las mediciones y está habiendo un aluvión de nuevas peticiones de aperturas parapetadas en el retraso en la aplicación de la norma".

Morillas ha asegurado que "el equipo de gobierno ya ha sido condenado por su permisividad ante el ruido, es reincidente y ni se vigila, ni se controla el cumplimiento del ZAS, ni se le da participación a las vecinas y vecinos".

Por ello, solicitan que "tras el desarrollo de nuevas mediciones, se realice un informe de seguimiento de las medidas puestas en marcha y se evalúe el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad acústica con propuestas concretas de actuación efectivas contando con los representantes vecinales de las zonas afectadas".

La portavoz de la coalición de izquierdas adelanta que "algunas de las zonas que requieren su inclusión en el área ZAS, ante la evidencia de elevados niveles de ruido, denuncias y la demanda vecinal son la plaza de San Francisco en el Centro y la calle Río Rocío, en Huelin, pero no son las únicas".

En la iniciativa, Morillas apunta como "un elemento central que se deje de aplicar la instrucción técnica municipal para la realización de las mediciones y se apliquen las normativas andaluza y estatal, que son de rango superior, y reportarían unos resultados más adecuados, Málaga tiene que instalarse en el marco del Decreto 6/2012 contra la contaminación acústica".

Junto a la ampliación de las zonas, la precisión de las mediciones y la participación vecinal Morillas solicita "un refuerzo de la inspección y control de los establecimientos, los planes de acción contra el ruido, las medidas de sensibilización social, la mejora del aislamiento de las fachadas y el control de servicios públicos. La acción del gobierno local está teniendo una eficacia nula"."El ruido en Málaga se deriva principalmente del modelo de turistificación desbocada del PP y la extensión masiva de bares de copas y terrazas en muchas calles en combinación con la inacción y la permisividad del equipo de gobierno del PP. La declaración de ZAS, obligada por la legislación, se ha retrasado durante años y su aplicación han sido muy laxa", ha advertido.

De igual modo, ha agregado que "los antecedentes nos indican que es necesario pedir que se empiece a trabajar ya en la renovación y ampliación de las zonas ZAS porque la regulación actual acumuló hasta cinco años de retraso, tendría que haber entrado en vigor en 2015 y no lo hizo hasta 2020".

Por su parte, uno de los vecinos afectados, Nacho Romera, ha agregado que esta "es una reivindicación que lleva años" y reclaman que "se declare lo antes posible el barrio zona ZAS, pero que no sólo se declare, sino que se cumpla, porque de qué nos sirve que el ayuntamiento tome medidas de postureo si luego la ciudadanía no se ve beneficiadas de ellas. Este problema lo ha creado el ayuntamiento de Málaga y como estamos viendo no tiene muchas ganas de solucionarlo".

Elisa González, otra de las vecinas afectadas, certifica "aquí no se puede dormir" como consecuencia de los ruidos y ha reclamado "mayor presencia policial por las noches".