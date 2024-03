Con Málaga critica "el desequilibrio de género" en los altos cargos de las empresas municipales

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha criticado este martes que "el equipo de gobierno del PP segrega de manera horizontal y vertical a las mujeres en las empresas municipales dependientes del Ayuntamiento de Málaga".

Además, ha advertido de que "incumple todas las recomendaciones sobre representación paritaria en las estructuras directivas, lo que motiva la existencia de una cúpula directiva desequilibrada en materia de género en la que el 74% de los 43 cargos directivos los ocupan hombres y tan sólo un 26% mujeres".

Así, Morillas ha demandado "la necesidad" de "la puesta en marcha de medidas y planes de Igualdad para que en el Ayuntamiento de Málaga no haya ni techos de cristal ni suelos pegajosos"."En la actualidad, si miramos el escalafón directivo más alto, los coordinadores generales, comprobamos que no hay ninguna mujer; si atendemos a las direcciones de las empresas municipales, sólo hay una mujer de los once cargos directivos; en las gerencias de los organismos autónomos locales, no hay mujeres y, si miramos a los puestos de direcciones generales, contabilizamos ocho mujeres frente a diez hombres", ha explicado.

En este punto, ha incidido en que "también se produce una segregación horizontal y son los organismos ligados a roles feminizados los que ocupan las mujeres, que son, además, quienes tienen unos salarios inferiores, como ocurre con la empresa municipal Más Cerca, dedicada a la ayuda a domicilio, o la fundación Rafael Pérez Estrada, dedicada a la cultura. Por tanto, también hay una brecha retributiva".

La portavoz de la coalición de izquierdas ha asegurado, además, que "si nos fijamos en los planes de Igualdad, que son las herramientas que permiten incluir medidas para la conciliación corresponsable, la brecha retributiva o la prevención del acoso y la violencia en el ámbito de las empresas municipales, vemos que la información es muy dispar"."Hay algunas empresas de las que no contamos con datos disponibles. Anunciamos que vamos a solicitar acceso a toda la información relativa a planes de Igualdad y a exigir que haya transparencia, rendición de cuentas y un seguimiento en todo lo relativo a los planes de Igualdad", ha dicho.

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha incidido en que "además de la desproporción de diez hombres frente a una sola mujer en la dirección de las empresas municipales, la única mujer que dirige una empresa municipal, Más Cerca, es la que menos cobra de los 11, un 40% menos que el hombre que mayor retribución percibe".