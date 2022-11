Nieto califica de "engaño" el intento de "indulto" al PSOE a través de Griñán

El consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, ha dicho este martes que hasta que el PSOE no asuma "su responsabilidad" en los ERE no se podrá hablar "de otras medidas de carácter humanitario". En esta línea dice que no van a participar "en esa estafa, ese engaño, de intentar que, indultando a Griñán, se indulte al PSOE".

Nieto ha manifestado a los periodistas que "siempre" van a respetar las decisiones judiciales pero ha criticado que los socialistas están intentando "el indulto al PSOE, que a través de ese indulto (al expresidente) se dé la sensación de que no ha habido delito".

Hechos

Ha defendido que ha quedado "absolutamente claro" que se produjo un delito, que está "manifiestamente expresado" en la sentencia del Tribunal Supremo y en las "reiteradas sentencias" que hay.

"No hay ninguna duda de que el mayor caso de corrupción conocido en Europa se produjo en Andalucía", ha lamentado el consejero, quien ha denunciado que todavía están "esperando al PSOE pedir perdón" y "que asuma la responsabilidad de haber impulsado el mayor caso de corrupción" de la comunidad.