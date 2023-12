El PP se queda solo en la defensa de sus Presupuestos "de la vía andaluza"

El pasado 4 de diciembre, con motivo de la celebración del Día de la Bandera, la Junta defendía su manera de gobernar como "la vía andaluza". El PP ha hecho suya esta mañana esa expresión para calificar de esa manera los Presupuestos andaluces para el próximo año durante el debate iniciado en el Parlamento de Andalucía. Frente a ellos, la oposición ha criticado -y continuará haciéndolo hasta su aprobación definitiva en la jornada de mañana, último pleno del periodo de sesiones- la no aceptación de sus enmiendas (apenas lo hicieron en una treintena de mociones y todas ellas transaccionales, es decir, sin dotación adicional). También han afeado el poco reflejo que, a su juicio, tienen las cuentas andaluzas en la realidad que viven sus ciudadanos.

Los Presupuestos saldrán adelante con los votos del PP. Su portavoz, Toni Martín, ha comenzado su exposición general sobre las cuentas de la Junta como aquellas que necesitan los andaluces en estos momentos. El debate final del proyecto de Ley de Presupuestos para 2024 ha arrancado con un posicionamiento global de los grupos sobre las cuentas, durante el debate, concretamente, del texto articulado. Toni Martín, ha insistido en que estamos ante los presupuestos más sociales de la historia de la comunidad, fruto de la "vía andaluza" implantada por el Gobierno de Juanma Moreno y que representa la "moderación en el talante y la buena gestión" para hacer una comunidad "pujante, competitiva e ilusionada", sin "dejar a ningún andaluz atrás".

Ha señalado que la vía andaluza es sinónimo de "sosiego y estabilidad", frente al "circo" en el que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene sumida a la política nacional y ante lo que el PSOE-A se ha convertido en una "delegación". Ha defendido que Andalucía, gracias a la política del Ejecutivo de Juanma Moreno, "crece" por encima de la media nacional en empleo, en producción industrial, en número de autónomos, en afiliados a la Seguridad Social o en exportaciones, pese a que la oposición no lo quiere reconocer. Ha garantizado que Andalucía va a tener en el año 2024 el presupuesto "que necesita, que atiende a los andaluces". Por último, ha señalado que se han aceptado las enmiendas de los partidos de la oposición que eran "constructivas", pero no aquellas que pretenden "revertir" las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

El PSOE pide su retirada

En representación del Grupo Socialista, el diputado Gaspar Llanes, ha defendido que la Junta debería "retirar" sus Presupuestos para 2024 que al PSOE-A no le gustan "por muchos motivos" y que, según ha criticado, son "malos para la gente y peores para sus sueños", además de que son unas cuentas públicas "de derroche" en las que "el gasto superfluo e improductivo está descontrolado", y donde se contemplan "enormes regalos a grandes fortunas", según ha denunciado.

El también presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento ha reprochado además a la Junta que Andalucía se sitúa como "vagón de cola de España, y no solamente en PIB per cápita, que diverge cada vez más", según ha precisado para criticar a continuación que es la comunidad que acumula "más barrios y pueblos pobres" en España, y es la región que está "peor en todos los indicadores económicos y sociales", según ha aseverado.

La diputada de Vox, Cristina Jiménez ha manifestado que su grupo ha presentado más de 672 enmiendas que atienden a las necesidades reales de Andalucía, sobre todo, cuando se ha puesto de manifiesto que esta comunidad está la "última" en PIB per cápita y cuenta con los pueblos y municipios "más pobres" de España. "No somos la locomotora de España, seguimos siendo el vagón de cola", ha apuntado. Ha señalado que el actual Gobierno de Juanma Moreno representa el "nuevo socialismo andaluz", porque está "incumpliendo" promesas como la bajada de impuestos a los andaluces. Ha criticado que el PP-A solo haya aceptado a su grupo unas "pírricas" once enmiendas a los Presupuestos, con lo que el diálogo que dice practicar "solo son palabras".

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha llamado la atención sobre el "formidable" número de enmiendas que ha recibido el Presupuesto que tienen que ver con "servicios esenciales que hacen aguas por todas partes", y de ahí el "volumen" de las mismas, según ha abundado, y ha tachado de "irreales" las cuentas diseñadas por la Junta en la medida en que están planificadas y cuantificadas "por debajo de la disponibilidad presupuestaria que ha tenido y que tiene aún a día de hoy" el Gobierno andaluz con el Presupuesto de este año aún vigente, según ha advertido. En esa línea, ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de acometer una "planificación deficiente" con este Presupuesto que "deja fuera dinero que ya se sabe que va a llegar a Andalucía durante el año" que viene, y de llevar a cabo una gestión "muy deficiente y negligente" de las cuentas públicas teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria "tan discreta" que presenta la Junta.

Por último, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha cargado contra unos Presupuestos "injustos socialmente" que "nos dejan con menos herramientas para transformar Andalucía en una clave de más prosperidad para la mayoría de la población", que "cristalizan una situación y un modelo" de comunidad autónoma "basado en peores servicios públicos y peores condiciones laborales y de vida para la mayoría de la población", según ha criticado. Además, ha denunciado que por parte del Gobierno del PP-A "no se ha querido negociar con la oposición" estos Presupuestos, que están así "basados en un rodillo, sin diálogo y sin ningún interés por las ideas" que planteaban grupos como el de Adelante Andalucía, según ha afeado.