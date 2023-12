La Junta de Andalucía saca adelante sus Presupuestos con apenas 30 enmiendas técnicas

Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma andaluza para el año 2024, que se eleva a un montante global de 46.753,3 millones de euros, afrontará en el Pleno del Parlamento su debate final, que comenzará con la presentación que del dictamen haga el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado socialista Gaspar Llanes, o el miembro de la Mesa de la Comisión en quien delegue, si así lo hubiera acordado la Comisión, por un tiempo máximo de 15 minutos.

El proyecto de Ley superó el pasado 16 de noviembre el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento después de que el PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, y Vox rechazaran las enmiendas de totalidad que habían registrado los grupos Socialista, Por Andalucía y el Mixto-Adelante Andalucía, de modo que la cifra global y la de cada una de sus secciones del Presupuesto quedaron fijadas sin que puedan alterarse ya sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno.

La ley de las cuentas públicas andaluzas del año que viene prosiguió así su tramitación parlamentaria, durante la cual los grupos registraron más de 1.612 enmiendas parciales, 675 de ellas de la mano de Vox, 450 procedentes del grupo Por Andalucía, otras 294 del PSOE-A, 136 del Grupo Mixto-Adelante Andalucía y 57 del PP-A, que sustenta al Gobierno de la Junta.

De ellas, Vox retiró tres, mientras que el Consejo de Gobierno expresó su disconformidad respecto a 326 de las referidas enmiendas al entender que eran "negativas para los andaluces" al proponer "una subida masiva de impuestos", y al ir así en contra de la política fiscal del Ejecutivo de Juanma Moreno, según argumentó el consejero portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco. En esa línea ha insistido el portavoz de la Junta, después de que la Comisión de Hacienda aprobase la semana pasada, con los votos favorables del Grupo Popular, la abstención de Vox y el voto en contra de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, el dictamen del Proyecto de Ley del Presupuesto del próximo año.

Durante su tramitación parlamentaria se han aceptado las 57 enmiendas presentadas por el PP-A y otras 27 de los grupos de la oposición, tres del PSOE-A -dos de ellas transaccionadas por el PP-A-, once de Vox - todas ellas transaccionadas-, ocho de Por Andalucía -todas transaccionadas-, y cinco del grupo Mixto Adelante Andalucía, también todas ellas transaccionadas por el grupo mayoritario, el Popular.

De esta manera, quedan vivas para el debate final un total de 1.199 enmiendas de los grupos de la oposición, y al respecto, Fernández-Pacheco, ha apuntado que el Gobierno andaluz "no es infalible" y considera "enriquecedor escuchar a los grupos de la oposición y adoptar aquellas propuestas que vengan a mejorar el texto" del Presupuesto, pero para el Ejecutivo del PP-A resulta "inasumible" aceptar aquellas medidas que "van frontalmente en contra de la filosofía que siempre ha defendido", y que tienen que ver con "una fiscalidad baja, con una política que atraiga la inversión, que fomente el dinamismo económico", según ha abundado.

En esa línea, ha justificado que el Gobierno del PP-A no acepte "las enmiendas que van en la línea de subirle los impuestos a los andaluces, de ganar en burocratización de la administración pública o de torpedear la política económica fiscal o los principios rectores" del Ejecutivo de Juanma Moreno, lo cual "no quiere decir que no vayamos a asumir enmiendas de todos los grupos políticos", según ha manifestado.

Valoración de la Junta

Ramón Fernández-Pacheco ha defendido además que Andalucía va a contar el año que viene "con unas cuentas útiles, reales y elaboradas con rigor, que ofrecen seguridad y credibilidad para, desde la confianza y de la estabilidad, seguir avanzando, seguir creciendo, seguir conquistando metas". El portavoz de la Junta ha sostenido que los Presupuestos "están hechos para el momento actual y pensados para mejorar la vida de todos y cada uno de los andaluces", y buscan "aportar soluciones" para los andaluces, según ha abundado para poner de relieve que 62 de cada 100 euros del proyecto de cuentas públicas "se destinan a políticas sociales, y casi la tercera parte del total va a la sanidad".

Además, el consejero ha defendido que estos presupuestos "ofrecen una apuesta sin precedentes por la infraestructura hidráulica tan necesaria en los tiempos que corren frente a la sequía". Ha apostillado que a la Junta le "gustaría tener más recursos de los que tenemos, pero es evidente que Andalucía está infrafinanciada", y desde el año 2009 ha perdido "más de 14.000 millones de euros" por el sistema de financiación, según ha continuado antes de advertir de que la cifra "sigue creciendo porque el Gobierno de Pedro Sánchez está 100% volcado en el bienestar no de los españoles, sino de sus socios".

"Lo primero para el Gobierno de España es devolver favores. Lo segundo es seguir devolviendo favores. Y lo tercero es seguir pagando a quienes le mantienen en la Moncloa", ha criticado el consejero portavoz antes de denunciar que dicho apoyo de los partidos independentistas a Pedro Sánchez "nos sale caro al conjunto de los españoles".

Ordenación del debate

El debate empieza a las 12:00 horas de este miércoles con el texto articulado de dicho proyecto de ley -excepción hecha de los artículos 2 y 3, así como de la exposición de motivos y título, que serán objeto de una agrupación independiente- y se interrumpirá entre las 14:00 y las 16:00, cuando se reanudará con la sección 11, que corresponde a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y finalizará cuando se debata la agrupación decimosegunda del Presupuesto, que atañe a la sección 19, que corresponde a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. El debate continuará a las 9:30 horas con la agrupación decimotercera, sección 20 del Presupuesto, que corresponde a la Consejería de Industria, Energía y Minas, y el debate terminará con la agrupación decimoctava, articulados 2 y 3, y exposición de motivos y título, aproximadamente a las 12:00.

Tras ello se llevará a cabo la votación del proyecto de ley, que puede prolongarse durante aproximadamente "una hora", según avanzó Jesús Aguirre, que ha aclarado también que, una vez que concluya el debate final del Presupuesto, quedará convocada la Diputación Permanente, órgano que, según se detalla en el Reglamento de la Cámara, vela por los poderes del Parlamento cuando éste "no esté reunido por vacaciones parlamentarias, cuando haya sido disuelto o haya expirado el mandato parlamentario y hasta tanto se constituya el nuevo Parlamento".