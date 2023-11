El debate de Presupuestos de Andalucía se mimetiza con la investidura

El "debate más importante del año", el de los Presupuestos de la Junta para el año que viene ha quedado por segundo día consecutivo (el primero fue ayer con el pleno ordinario y la sesión de control) mimetizado con el que se desarrollaba a más de 500 kilómetros del Parlamento de Andalucía. La consejera de Hacienda, Carolina España, tardó exactamente 40 minutos en dejar de hablar de las partidas en las que se van a gastar los más de 43.000 millones que conforman las cuentas de la comunidad autónoma y centrarse en los pactos alcanzados con los independentistas catalanes, de la amnistía y la cesión de tributos a Cataluña.

Fue tal esa identificación que poco después de las 13:15, los diputados del PSOE de Andalucía, han aplaudido de pie la investidura de Pedro Sánchez, interrumpiendo el turno de palabra que tenía el parlamentario José Ignacio García, de Adelante Andalucía, que ha bromeado afirmando que "no esperaba convertirme en el protagonista de algo relacionado con Pedro Sánchez".

Antes, la consejera de Hacienda ha afeado la no asistencia de Juan Espadas a su intervención inicial. Ha sido el inicio para enzarzarse en unas acusaciones que no parecen tener un final a corto plazo. España ha continuado afeando "a la izquierda" que intenta "justificar y aplaudir que se le entreguen más recursos a otros territorios, que son los que más tienen en contra de Andalucía". Sus respuestas a los distintos portavoces ha enlazado el "pacto con delincuentes", "no es el PSOE del consenso constitucional" hasta llegar al menoscabo "de los cimientos de la Constitución y del Estado de Derecho, así como de la separación de poderes".

Y eso ha sido sólo en su respuesta al PSOE, cuyas enmiendas han sido calificadas por la responsable de la elaboración de las cuentas del año que viene como "las de la mentira, porque son ustedes el partido de la mentira como su presidente". Sin solución de continuidad, ha aprovechado para preguntarle si "estaba de acuerdo con los pactos y las cesiones alcanzadas con la élite catalana" y "si le parece bien que al PNV se le ceda el 50% de los recursos de la dependencia".

Cualquier mención a la necesidad de reforma o a la cantidad de dinero que se transfieren a Andalucía por parte del Gobierno central y su comparación con la situación vivida durante los gobiernos de Mariano Rajoy, era respondida con sentencias parecidas a las que ha añadido su extrañeza "por las manifestaciones hechas por algunos miembros del partido socialista que han dicho que el pacto con Junts es bueno para Andalucía ¡Hay que tener poca vergüenza!"

La consejera de Hacienda tampoco ha destilado originalidad al señalar que "queda mucho por hacer" o que "no se pueden arreglar en cinco años que son los que llevamos gobernando, el desastre originado durante 37 por los gobiernos socialistas", los mantras que el Gobierno lleva como bandera en esta su segunda legislatura.

Hasta la intervención del representante del PP, Pablo Venzal, en apoyo a los posicionamientos del Gobierno y que suele ser poco más que un trámite después de cinco horas de debate, se vio salpicado por acusaciones de "violentar el estado de derecho, al aprobar una ley de amnistía vergonzosa", por un repaso de la historia que ha regresado al pacto del Majestic (entre Aznar y Jordi Pujol) e incluso a la petición "de un minuto de silencio por la quiebra de los principios constitucionales".

Enmiendas rechazadas

La consejera de Hacienda, ha recordado que se trata de unos Presupuestos que generan "confianza, solvencia y eficacia", en los que se cimenta la "estabilidad" política y social con la que cuenta Andalucía gracias a la gestión del Gobierno andaluz", que "van más allá de los números" y da "respuesta a las necesidades reales" de progreso y bienestar, además de apostar por los servicios públicos de calidad, y estar comprometidos con el tejido productivo para crear riqueza y empleo. Nada nuevo sobre lo escuchado en estas últimas semanas.

La respuesta ha llegado de la mano de la portavoz de Economía del PSOE en el Parlamento, Alicia Murillo, quien ha definido a el Presupuesto como "chapuza" y está "tuneado y dopado"; "provoca contracción económica, es injusto y aumenta la brecha social" y "no soluciona que haya un millón de andaluces en listas de espera, cuatro con problemas en el suministro de agua, jóvenes sin cobrar el bono alquiler o que sea la comunidad con más desempleados".

La segunda enmienda a la totalidad ha llegado de la mano de Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, que ha señalado la "menor capacidad recaudatoria", la "incapacidad en la gestión" y el "agujero creado en los servicios públicos, especialmente en Sanidad y Educación". Nieto ha repetido en numerosas ocasiones y, con datos en la mano, que las cuentas públicas en Andalucía para el año que viene son "una estafa fiscal".

La última de las enmiendas la ha defendido el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha insistido en el régimen fiscal aplicado "a quienes más tienen, en concreto al 0,2% de la población andaluza", así como ha reclamado una reforma de la financiación a la que ha emplazado al resto de los partidos políticos, a la vez que ha acusado al Ejecutivo andaluz de "favorecer la privatización de los servicios públicos".

Por último, Vox, que no había presentado enmiendas a la totalidad de las cuentas, acusó al actual equipo de Gobierno de "compartir ciertos postulados del Partido Socialista", según su portavoz, Manuel Gavira, quien ha hecho una petición a la consejera de Hacienda para que "no vuelva a recuperar el impuesto de Patrimonio" a pesar de que está pendiente una decisión del Tribunal Constitucional que, al igual que ha hecho con un recurso de Madrid, con toda probabilidad tumbará el recurso planteado por la Junta.

La votación ha concluido con 71 votos en contra y 36 a favor de las enmiendas a la totalidad, con lo que los Presupuestos vuelven a la Comisión de Hacienda para continuar su tramitación.