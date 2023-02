El PP resucita por segunda vez una comisión de investigación sobre el PSOE a las puertas de las municipales

La Fundación Andaluz de Formación y Empleo (Faffe) se creó en 2003 y se cerró en 2011. Fue un instrumento de la Consejería de Empleo del entonces Gobierno socialista de la Junta para dar trabajo, entre otros, a muchas personas relacionadas con el PSOE. Así lo dictaminó la comisión de investigación que se creó en el Parlamento andaluz en la pasada legislatura, aunque ahora, a las puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo, el PP la va a resucitar con el argumento de que su dictamen de conclusiones no llegó a pasar por el pleno. Los socialista lo entienden como una suerte de aviso, y es que una de las personas que ya declararon ante la comisión fue la esposa de Juan Espadas, actual líder del PSOE de Andalucía. Es el único de los actuales parlamentarios de la bancada socialista con alguna relación con la Faffe.

El asunto del rescate de la comisión de la Faffe, que perjudica al PSOE y, en especial, a Juan Espadas, y el de la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, van de la mano en el Parlamento. Ahora toma sentido la velada indicación que un parlamentario del PP hizo a otro socialista: si seguís con la alcaldesa popular de Marbella, cuyo hijastro va a ser juzgado por blanqueo de narcotráfico, hablaremos de la esposa de Espadas. Esto aún no se ha materializado, pero sí existe el instrumento.

Esta es la segunda vez que la comisión de la Faffe resucita: se creó en otoño de 2018, cerca de las elecciones autonómicas de diciembre de ese año; se rescató en 2019 y prolongó sus trabajos hasta que en abril de 2022 aprobó unas conclusiones que declaraba responsables políticos de las irregularidades a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y acusaba de inacción a la ex presidenta Susana Díaz y a la ministra y ex consejera María Jesús Montero. A Montero, por ejemplo, se le citó el último día de la campaña electoral de las generales de noviembre.

El caso de corrupción de la Faffe es uno de los más suculentos para quienes participaban en la oposición al PSOE, ya que no sólo se demostraron las irregularidades en la contratación, sino que su director, Fernando Villén, terminó por ser juzgado por gastar dinero de la fundación en varios prostíbulos. El juzgado de instrucción número 6 de Sevilla mantiene abierta una investigación por algunos de los supuestos enchufes. La esposa de Espadas, que trabajó en la Faffe, fue citada a declarar a la comisión. Fue uno de los pocos trabajadores a los que se llamó.

La comisión de investigación tuvo tiempo de analizar en la pasada legislatura toda la documentación, se registraron 58 comparecencias, entre ellas, las de Griñán, Chaves y Susana Díaz, y de hecho finalizó con un dictamen aprobado. Pero Juanma Moreno convocó elecciones para junio de 2022, y no llegó a su fase final, que era el pleno. Y ése es el argumento que el PP esgrime ahora para volver a crearla, no sólo se trata de llevarla a pleno, sino de rescatar el dictamen en comisión y ver si se han producido "novedades".

El portavoz del PP, Toni Martín, ha explicado que este rescate de una comisión que había concluido sus trabajos está avalada por el informe de los letrados de la Cámara. Vox ya la había solicitado hace meses, y con el apoyo del PP es posible que se apruebe su constitución en los próximos días.

Vox sostuvo que el PP no quería más comisión de la Faffe para que el PSOE no hablase de la alcaldesa de Marbella

Las responsabilidades políticas del funcionamiento de la Faffe están más que amortizadas, los ex presidentes Chaves, Griñán y Díaz no gobiernan en la Junta ni forman parte del Parlamento andaluz. El caso principal está juzgado. De hecho, el PP no tenía mucho interés en volver a rescatarlo. Fue entonces cuando el portavoz de Vox, Manuel Gavira, relacionó esta primera negativa del PP con un supuesto acuerdo con el PSOE para que no se hablase de la actual alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, cuyo hijastro va ser procesado por blanqueo del narcotráfico.

Si la comisión se constituye en los próximos días, tal como parece, podrá volver a llamar a comparecientes a las puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo. según Toni Martín, no es ésa su intención, sino aclarar, si las hubiese, "algunas novedades". En referencia a Vox ha dicho: "me inquieta que alguien pudiera usar esa comisión para volver a sacar el tema de la corrupción.

Todo parece muy evidente. Las relaciones entre el PP, que goza de una mayoría absoluta de 58 escaños, y el PSOE y por Andalucía son bastante malas. La oposición entiende que el PP actúa como un rodillo, los puentes personales se han roto, en especial, después de que los populares hayan querido primar con un aumento de la subvención al grupo Adelante Andalucía, con sólo dos parlamentarios. Al PP le preocupa que, a las puertas de las municipales, el tema de la alcaldesa de Marbella vuelva a salir en algún pleno. Nadie lo confirma, pero todos entienden que la comisión de la Faffe es un mando en manos de los populares. Para lo que sea.