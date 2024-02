El PSOE ve una "cortina de humo" en plan de choque con listas de espera en Andalucía

El PSOE de Andalucía ha considerado como "una cortina de humo para que pase desapercibido la chapuza del decreto ley" de simplificación administrativa, el plan de choque que la Consejería de Salud acometerá para la reducción de las listas de espera sanitarias, dotado con 283 millones con la previsión de reducir en un 60% los integrantes de la espera de una consulta a los especialistas o de una intervención quirúrgica.

La portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, ha considerado la iniciativa como "reírse en la cara de todos los andaluces, especialmente del más de un millón que están esperando" a esas citas médicas, antes de mostrar su escepticismo por los resultados que quepa esperar al razonar que "la única medida que han puesto encima de la mesa desde que gobiernan es darle dinero a las privadas" para recortar las listas de espera y colegir de esa medida que "el dinero ha llegado a las entidades privadas, pero las listas de espera han aumentado".

Férriz, quien se ha preguntado si el Gobierno andaluz va a anunciar "un plan de choque cada tres meses", ha instado a la Administración autonómica a publicar los datos de las listas sanitarias de los últimos seis meses tras recriminarle que "los ocultan y hay que arrancárselos" por cuanto "hasta que no sale el Ministerio a decir los datos no tenemos ninguna información" "No hay por dónde cogerlo", ha indicado la portavoz socialista, quien ha esgrimido que la única receta que necesita la sanidad pública andaluza es el incremento de los recursos, ya sea de equipamiento o de personal, afirmaciones antes de cuestionarse las medidas del Gobierno andaluz, al que ha reprochado el despido de los 20.000 profesionales que se contrataron durante la pandemia de coronavirus, así como la práctica de que los contratos a los profesionales sean de un mes "o en el mejor de los casos de cuatro meses".

La portavoz socialista, quien se ha preguntado "quién ha destrozado la sanidad pública", ha cuestionado si en los planes del Gobierno andaluz para recortar las listas de espera sanitaria es hacer "otro conciertazo" con las entidades privadas, antes de señalar que estas últimas han demostrado que "no son capaces de reducir las listas de espera".

El Consejo de Gobierno ha conocido el Plan de Garantía Sanitaria de la Consejería de Salud que, en una primera fase, prevé una inversión de 283,3 millones de euros para reducir la lista de espera quirúrgica dentro de los procedimientos garantizados (90, 120 y 180 días). El Gobierno andaluz ha señalado esta jornada que "con las medidas puestas en marcha, Andalucía reducirá durante este año un 60% el número de pacientes fuera de decreto".

La Administración autonómica ha justificado la iniciativa por el aumento de pacientes en espera de una intervención quirúrgica fuera de los plazos de garantía registrado a finales de 2023. Ha explicado que si en junio de 2023 había 134.749 pacientes en espera de una cirugía dentro de los procedimientos garantizados y, de estos, 36.004 fuera de los decretos; en diciembre de 2023 esa cifra subía hasta los 142.507 pacientes, de los cuales 53.014 estaban fuera de decreto de garantías. Europa Press 21/02/2024 14:11:41