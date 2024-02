La consejera culpa al Ministerio de los problemas de la sanidad en Andalucía

A falta de un debate monográfico sobre sanidad que lleva meses en espera del visto bueno del presidente del Parlamento, la comparecencia de ayer de la consejera de Salud era la oportunidad de los partidos de la oposición para conocer la situación real del Servicio Andaluz de Salud, las medidas que se iban a implantar para reducir las listas de espera, la continuidad de los 7.000 eventuales renovados no un año sino cuatro meses o las explicaciones sobre las dimisiones de los responsables de la Consejería. Catalina García no sólo no respondió a ninguna de estas cuestiones, sino que consiguió la unanimidad de Adelante, Por Andalucía, Vox y PSOE en la calificación de “nefasta” de su gestión, así como de la petición de que asuma sus responsabilidades apartándose de su cargo.

La consejera centró sus dos intervenciones en apuntar directamente al Ministerio de Sanidad, como el causante directo de la situación que se vive la atención sanitaria en Andalucía. Culpa de la nueva ministra “y de los seis ministros de Sanidad de Sánchez”, es la falta de médicos, de plazas MIR, el principal problema en los centros de salud andaluces, todo ello a pesar de que desde que llegaron al gobierno “se ha hecho más atractivo el destino de Andalucía para los médicos en prácticas”, lo que ha motivado que “cada vez lleguen más y se vayan menos”. La responsable del Gobierno andaluz, también repitió de manera constante las inversiones cada vez mayores tanto en infraestructuras como en servicios que comparó de manera repetida con la situación que se vivía en la comunidad en el año 2018.

García señaló que la situación actual es fruto de la “incidencia de la pandemia, cuyos problemas continuamos arrastrando, del déficit de profesionales y de la mayor atención sanitaria que se ofrece a una sociedad en constante evolución”. Apenas una “petición de disculpas a los usuarios” y la coletilla constante de que “queda mucho por hacer”, además de enclavar los problemas de Andalucía como un problema “general de todas las comunidades autónomas”.

La réplica de la oposición hizo coincidir en el diagnóstico a grupos tan dispares como Vox, Adelante, Por Andalucía y el PSOE. La portavoz sanitaria de éste último, María Ángeles Prieto, le pidió que “haga públicos las cifras de las listas de espera, que estoy segura que conoce y que no los comunica porque son peores que los que conocíamos el mes de diciembre del año pasado”. También apuntó a la “nefasta gestión, a pesar de contar con el presupuesto más alto de la historia” como la justificación de una “dimisión inmediata” de la consejera por la cantidad de “excusas y falsedades que pone de manera constante”.

No fue la única vez que en el pleno se escuchó la palabra "dimisión”. La primera de ellas fue Maribel Mora, portavoz adjunta de Adelante Andalucía, que le pidió explicaciones por los “cargos en la Consejería, entre ellos el viceconsejero y el gerente del SAS que, al parecer eran los dos responsables del caos sanitario que continúa”. También reclamó que “explique de dónde van a sacar los 150 millones de euros destinados a paliar las listas de espera”, o “la no renovación de los 7.000 eventuales a los que se les prometió un contrato de un año y ahora sólo se les garantiza hasta mayo”. Ninguna de estas cuestiones encontró respuesta.

Tampoco lo hicieron las que formuló la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto que, volvió a pedir su dimisión, calificó de “nefasta” la gestión de la consejera y pidió explicaciones sobre el “incumplimiento del Pacto de Atención Primaria firmado con los sindicatos”.

Rafael Segovia, portavoz en temas sanitarios de Vox, coincidió con los anteriores en calificar de “fracasos constantes” una gestión “mala” que abarca desde “el plan de vacaciones, las listas de espera, la falta de pediatras en la mayoría de centros de salud o la falta de médicos” de la que coincidió en el diagnóstico de la consejera en responsabilizar al Gobierno central, pero se preguntó “por qué afecta a Andalucía más que al resto de comunidades autónomas, o por qué a atención primaria más que a la hospitalaria, porque de eso la responsable es la gestión de la consejera”. Segovia, médico en ejercicio, llegó incluso a relacionar la mala atención sanitaria con “el aumento de las agresiones a los médicos”.

Como era previsible, el PP en la persona de su responsable en asuntos sanitarios, Beatriz Jurado, fue la única voz amable que escuchó la consejera en el pleno de ayer. Las mayores críticas fueron “a la situación apocalíptica que ha pintado la oposición con la única intención de desgastar la labor del Gobierno de Juanma Moreno, el que más ha hecho por mejorar la situación de la sanidad en Andalucía, con más inversiones, no como cuando gobernaba el PSOE”.

No será la última vez que los asuntos sanitarios protagonicen los debates en el Parlamento de Andalucía. En la sesión de control de este mediodía las preguntas de Por Andalucía y Vox sobre las prioridades políticas del Gobierno para este año, así como la que planteará Juan Espadas sobre el “deterioro de los servicios públicos” hace prever que la situación de la sanidad en Andalucía, no abandone la confrontación y se vuelvan a escuchar peticiones de responsabilidades.