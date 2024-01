El Parlamento de Andalucía convalida el Decreto para resolver la situación de los interinos

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto que modifica a su vez su antecesor para dar cabida a los cambios que introdujo el Gobierno para la estabilización del empleo temporal en la Administración autonómica, que ha ampliado las plazas previstas con 778, y cuya situación se debe resolver antes del 31 de diciembre de este año. El Decreto-ley, que aprobó el Consejo de Gobierno el 13 de diciembre, ha contado con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Por Andalucía, mientras que ha recibido las abstenciones del Grupo Socialista, Vox y Mixto-Adelante Andalucía.

Todos los grupos de la oposición han coincidido en recriminar al Gobierno andaluz que haya utilizado este Decreto para introducir una modificación de la Ley de Función Pública, que entró en vigor el 14 de diciembre, a los seis meses de su aprobación, sobre el personal eventual. Ése ha sido el motivo, como ha expuesto el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, para abstenerse aun estando a favor de los otros aspectos regulados en la norma: la estabilización de empleo temporal y la adaptación de los títulos universitarios a las áreas de conocimiento para acceder a la Función Pública.

La defensa del Decreto-ley la ha hecho el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien ha señalado que "Andalucía tenía su itinerario de estabilización" por cuanto se ha quejado de que "se amplían las plazas, pero no los plazos de resolución", que sigue siendo el 31 de diciembre de este año. Nieto ha señalado que esa norma estatal "ha obligado a todas las administraciones a convocar procesos selectivos por concurso", antes de recordar que la Junta de Andalucía había hecho un concurso-oposición, un requisito necesario por ser previo a los propios procesos de estabilización. El consejero ha reprochado a la Administración del Estado que no informara previamente de la norma, de la que ha indicado que "se conoció directamente por su publicación en el BOE".

El PP niega que haya más eventuales

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Venzal, ha señalado que la anterior Ley de Función Pública, de 1985, recibió "nueve grandes modificaciones" y ha sostenido que "es difícil de cumplir el Real Decreto de junio del Gobierno" por cuanto "no amplía" el plazo de resolución de 31 de diciembre de 2024. Venzal ha sostenido sobre las críticas de la oposición a la reforma de la Ley de Función Pública sobre el personal eventual que "ni se aumenta el número de eventuales ni las retribuciones", al tiempo que ha acusado a los socialistas durante su gestión de la Junta de Andalucía de que enmascaraban los puestos de personal eventual denominándolos "puestos singularizados y no computaban como eventuales", por lo que ha colegido que "no hay más eventuales, lo que sí hay es más transparencia".

La diputada socialista Isabel Ambrosio ha defendido que en este proceso el PSOE ofreció "la mano tendida" que ha concretado en el hecho de que "facilitó la búsqueda de soluciones" y ha recriminado a Nieto que "parece que no le gustó ese gesto del Gobierno". Ambrosio ha reprochado también al Gobierno andaluz el hecho de acometer la segunda modificación de la Ley de Función Pública tras recordar que la primera se hizo con la Ley de Presupuestos para 2024 sobre cambios en los complementos salariales y la nueva se hace para el personal eventual, de lo que ha colegido que "no es ésta la fórmula".

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha recordado que el nuevo modifica el anterior, el 12/2022, y que entonces "nos abstuvimos", antes de admitir que "es verdad que la Unión Europea nos ha reñido", se ha mostrado favorable a la existencia de personal eventual tras apuntar que "tenemos eventuales en Vox", pero ha matizado que "cuando hablamos de personal eventual hablamos de personas ligadas a las consejerías", reflexión de la que ha deducido que "si aumentan las consejerías, aumentan los eventuales", para apuntar entonces la existencia de "una administración cada vez más gigante" y concluir que "este decreto viene a reflejar que el Gobierno tampoco tiene un plan para la Función Pública".

La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, pese a anunciar el voto afirmativo de su grupo a la convalidación del decreto-ley ha reconocido que "si pudiéramos votar por separado, no lo apoyaríamos", en referencia a la regulación del personal eventual, aunque se ha reafirmado en el apoyo por el hecho de ser "coherentes con la estabilización del personal temporal", del que ha remarcado que eran 1.047 plazas y que en muchos casos se trataba de personas que llevaban "15 años trabajando en la Administración con unas edades en las que tendrían dificultad para encontrar otro trabajo".

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha lamentado de que "este Decreto-ley abunda en una práctica habitual de mezclar cosas razonables para abusar de la misma", en referencia a la regulación del personal eventual, por cuanto ha apuntado que "para eso no está pensado el Decreto Ley", mientras que ha considerado que "hay demasiado personal eventual", convencido de que "hay cosas que podrían hacer los funcionarios".