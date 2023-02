El Parlamento andaluz rechaza debatir sobre la ley del 'sólo sí es sí'

Era cuestión de tiempo. Los partidos del Gobierno central en el Parlamento andaluz -PSOE y Por Andalucía- iban a terminar por invocar el artículo 171 del reglamento, que impide la discusión en la Cámara autonómica de asuntos que sean competencias exclusivas de otras administraciones. En este caso, ha sido la reforma de la ley del 'sólo sí es sí', que el PP quería llevar al pleno y se ha encontrado con el rechazo en la junta de portavoces.

La ley del Ministerio de Igualdad es un foco de erosión para el Gobierno central y para el PSOE, por lo que el PP andaluz estaba interesado en que el tema se debatiese en el Parlamento andaluz. Ésta es una táctica que han empleado los grandes partidos, pero un artículo del reglamento de la Cámara andaluza, el 171, impide presentar proposiciones no de ley sobre asuntos que no son competencias de la Junta. De no ser que haya una mayoría de dos tercios que lo requiera.

En este caso, los votos del PP y de Vox no han sido suficientes. Para llegar a ese listón, es necesario el apoyo de, al menos, un parlamentario. Y Adelante Andalucía, el grupo de Teresa Rodríguez, no ha accedido a esta petición. Se daba por hecho que PSOE y Por Andalucía no querrían, pero quedaba la duda de Adelante Andalucía.

La incógnita de qué haría Adelante Andalucía en estos casos aumentó después de que el grupo parlamentario del PP hubiese aumentado en 50.000 euros la cantidad anual que reciben sus dos únicos parlamentarios. Éstos forman el grupo mixto de la Cámara, ya que Adelante Andalucía no alcanzó el mínimo necesario de cinco escaños para ello.

La proposición no de ley del PP pretendía que el Parlamento andaluz votase a favor de solicitar que la ley del 'sólo sí es sí' se apruebe por la vía de urgencia en el Congreso para evitar nuevas rebajas de penas para los agresores sexuales. Es el PSOE el partido que lidera esta reforma, pero cuenta con la oposición de Podemos, uno de los integrantes del Gobierno central. Si se hubiese llevado a la Cámara andaluza, el grupo con más problemas de explicación hubiese sido Por Andalucía, donde hay parlamentarios de Podemos, además de IU y de Más País.

Para el PP, el recurso al artículo 171 supone una mordaza a la libertad de decisión de la Cámara.