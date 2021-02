El Parlamento coloca un vigilante de seguridad en las dependencias de los diputados no adscritos

Las dependencias de los diputados no adscritos en el Parlamento de Andalucía tienen desde la mañana de este miércoles a un trabajador de los servicios de seguridad de la Cámara apostado en la puerta. El letrado mayor del Legislativo autonómico lo ha comunicado al coordinador de seguridad del antiguo Hospital de las Cinco Llagas por decisión de la Mesa. Estas dependencias se han convertido en objeto de polémica, ya que en ellas conviven los nueve diputados expulsados de Adelante Andalucía liderados por Teresa Rodríguez y la ex parlamentaria de Vox, que ahora milita en Falange Española.

La peculiaridad inicial de aquellos despachos, donde conviven los dos extremos del arco ideológico, pasó a convertirse en un conflicto cuando se hizo pública la decoración que los diputados colocaron en los muros blancos de una dependencia donde parece complicado que se cumplan las medidas de seguridad que aconseja la situación actual de pandemia. Primero, Rodríguez y los suyos colgaron las banderas LGTBI, Trans y del pueblo gitano, además de alguna pegatina con propaganda antifascista. Luego, Luz Belinda Rodríguez colocó la enseña roja y negra de Falange, con el yugo y las flechas.

El PSOE se quejó por la presencia de la bandera falangista y presentó un escrito a la Mesa para reclamar su retirada. La decisión de la Mesa, aunque los socialistas aseguran que no hubo votación, fue reclamar a los diez diputados no adscritos que eliminen cualquier decoración. En un escrito realizado a petición del órgano que rige la Cámara, el letrado mayor explica que se trata de espacios comunes y no propios de los diez parlamentarios, por lo que no pueden colocar ningún símbolo ni cambiar su disposición.

"No podrían poner ni una bandera de Andalucía", explican fuentes parlamentarias, que asimilan los espacios cedidos a los no adscritos con la biblioteca del antiguo hospital. De hecho, recuerdan que en la pasada legislatura, cuando ya hubo una diputada no adscrita, fue situada en la biblioteca, al igual que ocurrió con la expulsada de Vox hasta que la pandemia obligó a cerrar ese espacio. Estas mismas fuentes sugieren que en caso de que la polémica se mantenga, se contempla la posibilidad de dividir a los diez escaños en varios lugares de la Cámara.

En el trasfondo de esta polémica hay una voluntad del Parlamento "no legitimar" como grupo a los diputados no adscritos. En el caso de Luz Belinda Rodríguez esto queda claro, pero los otros nueve parlamentarios proceden de un grupo existente, Adelante Andalucía, y se comportan como tal. Tienen unidad de votación con las otras dos diputadas afines a Teresa Rodríguez que se mantienen en Adelante y, de hecho, en sus reuniones participan los 11 parlamentarios cercanos a la ex líder de Podemos.

Entienden en la Presidencia de la Cámara que no se puede tratar como un grupo a los diputados no adscritos y eso es justo de lo que se quejan Rodríguez y sus afines. El diputado Ignacio Molina ha denunciado la "humillación" que supone el gesto de colocar un vigilante de seguridad y que se haya impedido el paso a cualquier persona que no sea uno de ellos o sus asesores registrados. También ha criticado que los hayan situado en los mismos espacios que a la ex diputada de Vox y fuentes cercanas al estos parlamentarios se quejan también de que hayan solicitado material de oficina de forma común y la Mesa les ha contestado que hagan peticiones individuales.

Respecto a la polémica de las banderas, su intención es mantenerlas y dejarán que sean los servicios de la Cámara quienes retiren las enseñas. Esto será el viernes, según fuentes parlamentarias, cuando también se volverá a colocar en su lugar original el mobiliario cedido a los no adscritos. Rodríguez, ante esta decisión, ha anunciado que volverán a colocar las banderas "no porque sea muy importante para nosotros, sino por no permitir la equiparación" de los símbolos de Andalucía, trans, LGTB y del pueblo gitano con la bandera de Falange. El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, se ha mostrado también en contra de esa equiparación, al igual que la diputada de Adelante Ana Naranjo. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, cuestionado sobre este asunto, ha dicho que su preocupación es "la estelada" porque "incita a la violencia callejera.