Salud asegura que "sigue negociando" para evitar la huelga de médicos

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha indicado que "siguen negociando" con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y que espera que la misma "permita que no se llegue a la convocatoria de huelga" prevista para el próximo 27 de enero ante la situación de la sanidad en la comunidad. "Seguimos trabajando con el sindicato convocante, el Sindicato Médico Andaluz, que está dentro de la Mesa Sectorial", ha afirmado García, que espera que dicha negociación evite la convocatoria de huelga.

"Todo estamos de acuerdo en que lo que hay que mejorar es la calidad asistencial y las condiciones de trabajo de los profesionales de primaria y en eso estamos trabajando", ha subrayado la titular de Salud.

Además, y cuestionada sobre la creación del nuevo Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP), que ha convocado un paro indefinido desde este viernes, 20 de enero, ha señalado que "no tienen ningún problema" con los sindicatos y organizaciones que vengan a defender a los profesionales. Pero ha precisado que este sindicato no está en la Mesa Sectorial de Sanidad, y, por tanto, "no tiene ese acceso a la negociación directa con la administración". "Respetamos todos los sindicatos que se pongan en activo", ha abundado.