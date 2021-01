Aún se puede comprar el fortait para Sierra Nevada pese a que Monachil cerrará perimetralmente desde el miércoles

A pesar de las restricciones, hace poco más de una semana, la Junta anunciaba que permitía viajar a Sierra Nevada a esquiar siempre y cuando se hubiese comprado el forfait con antelación.

Además de ser una de las medidas más polémicas, el pasado viernes saltaban todas las alarmas ya que la localidad de Monachil, en cuyo término se encuentra la estación de esquí de Sierra Nevada, superó la tasa de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, el límite que la Junta de Andalucía establece para el cierre perimetral de las localidades andaluzas para frenar el avance del Covid-19.

Y es que, si el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Granada así lo decide, la localidad estará cerrada perimetralmente a partir del miércoles 27 de enero.

¿Supondrá eso el cierre de la estación? Lo cierto es que a día de hoy aún se pueden comprar forfaits en la web oficial de Sierra Nevada para días posteriores al miércoles y, mientras los expertos no se pronuncien o no se publique oficialmente en el BOJA alguna medida que contradiga las hasta ahora vigentes, no tiene que cerrar la estación.

Aunque económicamente supondría un varapalo para muchos trabajadores de la estación, los vecinos de Monachil, a buen seguro grandes esquiadores, tendrían el privilegio de disfrutar de su sierra hasta nueva orden.

Una temporada de estrenos

A pesar de ser una temporada en la que reina la incertidumbre, la estación de esquí granadina se abrió el pasado 18 de diciembre con grandes medidas de seguridad para proteger a los amantes del esquí.

Entre las más relevantes, y con el objetivo de evitar aglomeraciones, los telecabinas han reducido su aforo pudiendo acceder un máximos de seis personas en el Telecabina Borreguiles y un máximo de ocho en el Telecabina Al Ándalus. Además, este último, al conectar Pradollano con Borreguiles y ser uno de los más demandados, abre media hora antes de lo habitual (8:30), para evitar mucha acumulación de público.

Esta temporada 2020-2021, además de las gafas, los bastones, las botas y los esquíes, a la equipación hay que añadirle la mascarilla, otro elemento fundamental que es obligatorio para todos los mayores de seis años en todas las instalaciones de la estación de esquí (remontes, zonas de espera de embarque, espacios cerrados, restaurantes y tiendas de alquiler).

Nuevas pistas

Además, este año, al inmenso catálogo de pistas de la estación, se unen otras dos más. La primera, bajo el nombre Alhambra (que en árabe significa La Roja) se trata de una pista roja (para esquiadores de nivel alto) que está situada muy cerca del Veleta, y a la que se puede acceder en el telesquí Zayas o el telesilla Laguna. Cuenta con un desnivel de 194 metros a los largo de sus 600 metros entre el Tubo del Veleta y el Descenso Hombres.

Además, en el plano oficial de la estación, este año se incluye otra nueva pista situada en la Loma de Dílar y que bajo el nombre Chirimoya (una fruta típica que se cultiva en la costa tropical granadina) presenta un desnivel 114 metros en sus 445 metros de recorrido y está indicada para esquiadores con un nivel medio.