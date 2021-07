Susana Díaz entona su adiós en el Comité Director que activa la sucesión a Espadas

"Hoy, mañana y siempre estaré donde quiera mi partido porque sois mi familia". Con esta frase se ha despedido Susana Díaz de la secretaría general del PSOE andaluz en el Comité Director que se ha celebrado este lunes en Sevilla y que sirve para "cerrar" las primarias del pasado 13 de junio. "No caben más procesos de transición", ha dicho el ganador de las elecciones internas, Juan Espadas, que se convertirá en líder orgánico de los socialistas el próximo 23 de julio salvo que se produzca la sorpresa de que un militante logre los 900 avales necesarios para presentarse a unas primarias.

La reunión del máximo órgano entre congresos, que no se celebraba desde antes de la pandemia, ha servido, sobre el papel, para convocar el XIV Congreso del PSOE andaluz, que será los días 6 y 7 de noviembre. Pero ha sido, sobre todo, la escenificación de la despedida de Susana Díaz del liderazgo del partido después de ocho años. "Eso no tiene precio; no voy a tener vida para agradecerlo", ha dicho, emocionada, la política sevillana, que ha tenido palabras de agradecimiento para su familia, la Ejecutiva que la acompaña desde 2017, los líderes provinciales, los cargos municipales, los diputados del grupo parlamentario, los trabajadores del partido y a toda la militancia del partido del puño y la rosa.

El discurso de Díaz también ha sido su forma de aceptar el ofrecimiento que le ha hecho Espadas sobre su futuro político. "Estaré donde me digan mis compañeros y compañeras", ha dicho la ex presidenta de la Junta. El alcalde de Sevilla le ha propuesto convertirse en senadora por designación autonómica con una "responsabilidad especial" en la Cámara Alta. La transición en el PSOE andaluz ha coincidido en el tiempo con la revolución que Pedro Sánchez ha puesto en marcha en el Gobierno central y que ha tenido eco en el Senado. La salida de Pilar Llop camino del Ministerio de Justicia se ha cubierto con el ascenso de Ander Gil a la jefatura de la Cámara, por lo que hay vacantes en la dirección del grupo socialista.

Todavía queda por saber cuándo se producirá la salida de Díaz hacia Madrid, aunque en el equipo de Espadas confían en que la elección como senadora pueda llevarse a cabo en el próximo Pleno del Parlamento andaluz, previsto para los días 21 y 22 de julio. Antes debe dimitir uno de los tres senadores que el PSOE nombra desde la Cámara autonómica, Fernando López Gil. Díaz no ha dado pistas en su intervención sobre su futuro, aunque todas las fuentes consultadas por esta redacción dan por hecho que su discurso sirve para confirmar su salida hacia el Senado.

La ex presidenta ha repetido algunas de las consignas que ya adelantó en la misma noche de las primarias en su despedida de la cúpula de un partido al que se afilió como "rebelde y peleona" para "luchar contra lo que creo injusto". "No me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque lo hice con convicción, pero sí he aprendido a reconocer errores", ha dicho Díaz después de hacer un llamamiento a la integración de todas las corrientes del partido en este nuevo momento. "Terminaron las primarias, no es momento de banderas", ha zanjado la ex presidenta del Gobierno autonómico, que, no obstante, ha matizado que "la unidad no se puede confundir con uniformidad"

Resulta llamativo que, durante su intervención, Espadas haya retomado la idea para defender los cambios realizados en el Gobierno central por Pedro Sánchez. El regidor hispalense ha respondido así a los comentarios sobre la pérdida de peso del PSOE andaluz en el Ejecutivo y lo ha hecho recordando que se trata de la federación más grande del partido, pero que eso no tiene por qué traducirse en una cuota de ministros. "El PSOE tiene que tener una voz común, pese que tenga un acento propio en Andalucía".

Espadas, que se presentó a las primarias con la vitola de "sanador" de las heridas que dejó el proceso interno de 2017, ha insistido también en esta idea de unidad, aunque ha admitido que es consciente de la "dificultad" de lograrlo. También ha tenido palabras de agradecimiento para Díaz y ha defendido la necesidad de acelerar los procesos orgánicos para que el partido se centre en "las propuestas".

"El PP va a intentar desmotivarnos, es su trabajo", ha continuado el alcalde, que se ha mostrado confiado en las posibilidades que tiene de gobernar después de las próximas autonómicas. El mismo día que el barómetro del Centra niega que su elección haya tenido algún efecto en las encuestas, Espadas ha puesto como ejemplo su andadura en el Ayuntamiento de Sevilla, donde pasó cuatro años de oposición ante una mayoría absoluta sin precedentes del PSOE. "Los sevillanos me dieron una confianza que no esperaba, que nadie nos venga que aquí las decisiones están tomadas", ha sentenciado el candidato socialista.