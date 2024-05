Vecinos de Balerma se concentrarán el 10 de mayo para urgir una solución duradera para su playa

Los vecinos del núcleo costero de Balerma en El Ejido (Almería) se van a concentrar el próximo 10 de mayo frente a la sede de la delegación provincial de Costas para reclamar una solución "urgente y duradera" al "grave" problema de recesión que sufre su litoral y que afecta también al núcleo de Guardias Viejas.

El Ayuntamiento de El Ejido se ha sumado a la solicitud de apoyo popular de la Mesa de Trabajo por la Playa de Balerma, que se ha concentrado este viernes a las puertas del Consistorio para hacer visibles sus exigencias.

Desde la mesa han pedido el apoyo del alcalde, Francisco Góngora, quien ha hecho un "llamamiento" para que todos los ejidenses que se muestren "preocupados" por el estado de la playa "acudan a esta concentración"."Sigamos reivindicando una solución a la situación en Balerma, que se va a ir deteriorando de forma galopante, suponiendo un riesgo serio para el núcleo de población, las explotaciones agrícolas y el paseo marítimo", ha trasladado en una nota.

Góngora ha vuelto a reclamar las alternativas del estudio del litoral de Balerma desde la Rambla de Balanegra y hasta el Espigón de la Peña del Moro. "Han pasado página sin darnos esa información", ha lamentado el alcalde, quien se ha mostrado "preocupado" por "la falta de transparencia por parte de Costas y porque el proyecto siga acumulando retrasos".

Según el Ayuntamiento, el planteamiento de Costas consiste en la aportación de arena, la construcción de un muro de escollera en la zona de Las Cuevecillas y la construcción de un espigón perpendicular a la línea de costa junto a la Rambla del Loco.

Al hilo de ello, el regidor ha manifestado su convicción de que la solución adoptada se ha elegido "por motivos ideológicos y prejuicios en contra de los espigones".

Por el contrario, el Ayuntamiento plantea la necesidad de construir una batería de espigones a lo largo de la costa, medida que se habría de combinar con la aportación de arena, por lo que ha vuelto a exigir a Costas que "se realicen actuaciones a corto plazo, para que se pueda estabilizar la playa y retener la arena".

No obstante, el primer edil ejidense cree que este verano Balerma no va a tener playa. "Ahora va a haber una aportación de arena, pero no va a durar si viene un temporal de Poniente", ha afirmado.

Desde el Consistorio ya se propuso una medida de emergencia basada en la utilización de sacos de geotextil de contención, mientras se ejecuta una solución definitiva que frene la erosión. "El coste de esta medida, que no tiene impacto ambiental, sería asumido por el Ayuntamiento", han añadido.