Veteranos socialistas por whatsapp

Hay antiguos guerristas, renovadores, felipistas, susanistas e, incluso, algunos de los primeros sanchistas, como Francisco Toscano y Rafael Román. Hay personas que estuvieron en el congreso de Suresnes de 1974 cuando Felipe González fue elegido secretario general, hay dos ex presidentes de la Junta, Rafael Escuredo y Manuel Chaves, y hay toda una nómina de fontaneros de los tiempos más gloriosos del PSOE: Luis Pizarro, Enrique Linde, Juan Cornejo, José Caballos, Carlos Sanjuán y José Asenjo. Son "el PSOE de verdad" y muchos de ellos participan en el grupo de whastapp de donde ha salido la muestra de apoyo con más solera que recibirá Pedro Sánchez en esta campaña.

Si en el podcast La Pija y la Quinqui, Sánchez va a buscar la audiencia de la Generación Z, de Andalucía le ha llegado esta otra generación que se formó en lo político en la universidad antifranquista.

Cerca de 200 veteranos del PSOE andaluz, algunos de ellos con más de 40 años de militancia, han tocado a rebato con un manifiesto firmado por todos que lleva un mensaje aclarador: el PSOE de Andalucía de siempre apoya a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno. Éste es el mensaje explicitado, pero hay otro implícito que todos reconocen como dirigido a Alfonso Guerra, caracterizado desde hace meses por constantes ataques a Pedro Sánchez no les representa.

"Hay un desconcierto en la militancia cuando escuchan a Alfonso -cuenta uno de los firmantes-, como si él solo fuese el PSOE de Andalucía. Se puede ser más o menos sanchistas, pero no queremos que Feijóo sea presidente. ¿Eso cómo va a ser? No renunció a que el PSOE sea la alternativa a la derecha". El último acto de Guerra, definido por otro de los militantes como un "quilombo antisanchista", tuvo lugar en Madrid el 20 de junio con motivo de la presentación de un libro de memorias del ex ministro Virgilio Zapatero.

Fueron varios ex ministros, también Felipe González, aunque él no habló. Sí lo hizo Alfonso Guerra, que atacó la alianza del PSOE con ERC y Bildu: "Los dos grandes partidos se vuelven a sus extremos para buscar apoyos, engordando así a los partidos que van contra el modelo de sociedad que describe la Constitución", para después criticar las palabras del delegado del Gobierno en Madrid sobre el partido de Otegi: "Hemos sabido por la autoridad competente, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas durante la pandemia no fueron los sanitarios, sino los que poco antes se habían despojado del pasamontañas".

La crítica que le hacen al ex vicepresidente de Felipe González es que juega en el marco electoral que más le interesa al PP, donde Sánchez es, sobre todo, un aliado de independentistas y filoetarras. Guerra se sintió dolido porque la actual dirección socialistas no contó con él para recordar el 40º aniversario de la primera victoria de Felipe González, y desde entonces la tiene en sus pensamientos más afilados.

La idea de reunir a estos veteranos andaluces, algunos de ellos distanciados por razones de edad y por viejas batallas, partió de Manuel Pezzi, actual presidente de la Ejecutiva regional. No fue ahora, sino antes de la campaña de las elecciones autonómicas que lideró Juan Espadas en junio de 2022. Surgió como un apoyo a Espadas, y desde entonces algunos de ellos han mantenido un grupo de whatsaap donde intercambian opiniones sobre la actualidad del partido.

Los veteranos participarán en un acto en San Vicente el próximo martes

Pero en esta ocasión ha sido las alusiones de Alberto Núñez Feijóo a los socialistas para que se sumen a la "derogación del sanchismo" como si fuese un cuerpo extraño del PSOE lo que ha motivado la manifestación a favor de Sánchez, que se materializará en un acto el próximo martes en la sede del partido en la calle San Vicente de Sevilla. Manuel Pezzi, Luis Pizarro y Enrique Linde movieron un manifiesto que terminó de redactar Manuel Gracia, ex presidente del Parlamento.

La precampaña de las elecciones generales comenzó casi de la peor manera para el PSOE, el día después de las municipales del 28 de mayo, cuando este partido perdió la alcaldía de Sevilla y de Jaén, las diputaciones de Cádiz y Huelva y muchos ayuntamientos andaluces. Por eso, y tal como explica el director de la campaña en Andalucía, Antonio Gutiérrez Limones, el manifiesto de los veteranos también sirve para "consumo interno", aunque no hay que desdeñar el efecto que tendrán en los simpatizantes tradicionales del partido.

Muchos de los firmantes se quedaron atrapados en el pasado con el que el PSOE quiso enterrar los ERE

Lo primero que ha hecho Limones desde que recibió el encargó de dirigir la campaña es animar a las distintas provincias. Se reunió en Jaén con todos los alcaldes y, después, con todos los portavoces de la oposición en los ayuntamientos donde no gobiernan. Se trata de sacar a las bases del partido del desánimo de las elecciones del 28 de mayo y ponerlas en una situación donde aún sea posible ganar unos comicios.

A esto ha contribuido la campaña desatada por Pedro Sánchez en los platós de televisión. Su intervención en el programa El Hormiguero supuso un giro para ellos, vieron a su presidente defendiéndose de muchas acusaciones, creen que salió bien y que la campaña irá ganando a medida que pasen los días. Es cierto que estas intervenciones audiovisuales de Sánchez y el lío del PP con sus pactos con Vox ha provocado una ralentización de la subida del PP en intención de votos, la diferencia entre ambos partidos se ha acortado.

La relación de Pedro Sánchez con muchos de estos veteranos ha sido escasa o mala. Como consecuencia del caso de los ERE, los nuevos dirigentes del PSOE trazaron una línea roja con el pasado, le ocurrió a Sánchez, pero también a Susana Díaz. Sin embargo, muchos de ellos, que nada le deben a Sánchez, han salido a mostrar su apoyo. "Esto da cuenta de la generosidad de ellos, es patriotismo de partido", comenta uno de los firmantes. El mejor ejemplo es el de Manuel Chaves, que causó baja pero que no ha dudado en mostrar su apoyo a Sánchez.