Vox "respeta" la petición de indulto de la familia de Griñán

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, comprende que los familiares de José Antonio Griñán hayan solicitado su indulto, aunque ha diferenciado esta posición de la que deba tomar el Gobierno central. Es al Ministerio de Justicia al que corresponde valorar la medida de gracia para el ex presidente de la Junta, condenado a seis años de prisión por el caso ERE. Durante una visita a Málaga, el portavoz de Vox ha declarado que la solicitud le merece el "máximo respeto": "Lo entiendo, todos haríamos lo mismo por un familiar nuestro, pero eso no significa que el Gobierno tenga necesidad de concederlo".

Las posiciones que los partidos están adoptando ante esta petición, que se ha formalizado ante el Ministerio de Justicia aunque aún no se ha publicado la sentencia del Tribunal Supremo, indican cierta comprensión por las razones humanitarias esgrimidas por la familia, aunque se señale al Gobierno por una decisión que suponen adoptada de modo previo.

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha acusado al PSOE de "estar cocinando el indulto para que nos lo tengamos que comer todos los andaluces". Martín, con consonancia con lo expresado días antes por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, sostiene que lo que debe hacer el PSOE es pedir perdón. "Lo que tiene que hacer el PSOE de una vez por todas es condenar el caso de los ERE, asumir el error garrafal e histórico que cometieron al utilizar en beneficio propio el dinero de los parados andaluces, y sobre todo trabajar para que se recupere hasta el último euro de este caso fraudulento”.

Tanto Vox como PP entienden que el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, está intentando desligar a su partido de la petición de indulto. Espadas había explicado que él no se firmará la adhesión al indulto porque el Código Ético de su partido impide a los cargos públicos pedir esta medida de gracia para casos de corrupción. Espinosa de los Monteros y Martín ven en ello una debilidad de Espadas. "No le llega la camisa al cuello", ha indicado el del PP.

Lo cierto es que Espadas trata de encuadrar el indulto en un asunto familiar y no político, para lo que va a necesitar un esfuerzo ímprobo. El Tribunal Supremo condenó a José Antonio Griñán y otros ocho ex altos cargos de la Junta a penas de prisión por los delitos de malversación y prevaricación. Ante esto, la familia del ex presidente se ha adelantado a las iniciativas de otros condenados para evitar la prisión, y ha presentado una petición de indulto por razones humanitarias y de edad. El ex dirigente tiene 76 años.

Juan Espadas ha acusado al PP, en una entrevista a Efe, de "politizar y contaminar" la petición para que "parezca un apaño" político del PSOE y ha vuelto a desvincular a su partido de esta medida. "La trampa a la que nos quiere llevar la derecha es la de generar la sensación de que es un apaño político del PSOE con el PSOE y no es eso en absoluto", ha criticado.

Sin embargo, será un Gobierno socialista el que deba conceder, o no, el indulto, y han sido varios ex presidentes de su partido, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, los que se adhieren en el anexo de la documentación. También lo hacen Alfonso Guerra y quien fuese la última presidenta socialista de la Junta, Susana Díaz.

Espadas cree que el PP "contamina" este proceso con el objetivo de convertirlo en una decisión "arbitraria y política", pero ha subrayado que será la decisión de un Gobierno que tiene competencias para adoptar la medida "si se dan los requisitos que requiere el ordenamiento jurídico, si se motiva la decisión". "Hay que normalizar la solicitud del indulto y trasladar a los ciudadanos que éste es un Gobierno serio, responsable y que actúa con el ordenamiento jurídico en la mano. Lo estudiará con todo el rigor y otorgará el indulto si se cumplen las condiciones", ha esgrimido.

No obstante, el dirigente socialista que, al igual que su partido, ha considerado "injusta" la condena a Griñán, ha subrayado que la petición del indulto parcial es para una persona que sigue a la espera de conocer el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, lo que - a su juicio- es "bastante grave por la indefensión que genera".