Todas las imágenes con los trabajos en las vías de Adamuz.
1/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
2/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
3/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
4/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
5/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
6/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
7/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
8/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
9/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
10/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
11/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
12/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
13/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
14/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
15/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP
16/16
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
/
EFE/EP