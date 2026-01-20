SEVILLA
Al menos cinco alumnos heridos tras la caída del techo de un instituto
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP

Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria

La zona cero del accidente ferroviario fatal vive un día clave

El hijo de una víctima del accidente de Adamuz: "Hay que decir más te quiero"

20 de enero 2026 - 11:32

Todas las imágenes con los trabajos en las vías de Adamuz.

1/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
2/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
3/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
4/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
5/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
6/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
7/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
8/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
9/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
10/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
11/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
12/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
13/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
14/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
15/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP
16/16 Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria / EFE/EP

