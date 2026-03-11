La Administración General andaluza convocará este año las 3.400 plazas de la OEP de 2025

La Administración General de la Junta de Andalucía ha confirmado que convocará a lo largo de 2026 todas las plazas incluidas en su oferta de empleo público (OEP) de 2025, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de diciembre y que contempla 3.422 puestos para la Administración General. De ellas, 2.568 plazas corresponden al turno de acceso libre, lo que supone aproximadamente el 75% del total, mientras que 856 se reservan para promoción interna.

La oferta incluye 1.578 plazas para personal funcionario, de las cuales 976 son de acceso libre y 602 de promoción interna. Según explicó la administración autonómica al aprobar la OEP, se prioriza la incorporación de efectivos en áreas como el régimen jurídico, la prevención y extinción de incendios, la gestión de prevención de riesgos laborales, así como en distintas especialidades de ingeniería y ciencias sociales y del trabajo, todas ellas como parte de la Administración General.

En paralelo, la oferta recoge 1.844 plazas de personal laboral, distribuidas en 1.526 de acceso libre, 254 de promoción interna y 64 plazas de personal laboral indefinido no fijo, estas últimas también de acceso libre y que no computan dentro de la tasa de reposición. En el caso del personal laboral, la Junta de Andalucía señala que el objetivo es reforzar los servicios esenciales y los puestos de atención directa, especialmente en ámbitos relacionados con la docencia, los servicios sociales y el sector sanitario, así como reducir la temporalidad en aquellas categorías con mayor carga de trabajo o mayor número de contratos temporales.

La oferta también contempla la reserva de 343 plazas para aspirantes con discapacidad, de las que 65 se destinan al turno de discapacidad intelectual y 35 a personas con enfermedad mental, dentro de las políticas de inclusión en el empleo público.

La aprobación de esta oferta responde, además, al interés de la administración autonómica por reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%, conforme a la tasa de reposición permitida por el Gobierno central en los presupuestos prorrogados de 2023. Para ello se ha dado prioridad a la inclusión en la oferta de todas aquellas plazas que estaban ocupadas con carácter temporal al finalizar el primer semestre de 2025 y que no habían sido incorporadas a los procesos selectivos pendientes. Asimismo, la OEP incluye puestos correspondientes a nuevos cuerpos y especialidades creados por la Ley de Función Pública de 2023, entre ellos el Cuerpo Superior de Administración, especialidad de Régimen Jurídico.

Aunque la oferta fija el número de plazas autorizadas para ese ejercicio, el sistema de empleo público permite que las convocatorias puedan agrupar plazas procedentes de distintas ofertas públicas de empleo. Por este motivo, los procesos selectivos que se publiquen a lo largo de 2026 podrían incorporar también plazas correspondientes a ofertas anteriores que aún estén pendientes de convocatoria. De este modo, aunque la OEP de 2025 establece un total de 3.422 plazas, el número de puestos incluidos en las convocatorias de oposiciones que se publiquen durante los próximos meses podría ser superior si se acumulan plazas procedentes de distintos ejercicios.

La Junta de Andalucía prevé publicar las convocatorias de forma progresiva durante 2026, con calendarios diferenciados según los distintos cuerpos y categorías profesionales.