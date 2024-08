El "alarmante" aumento de las muertes en accidentes de tráfico en Andalucía preocupa a la DGT

Un total de 143 personas han fallecido en las carreteras andaluzas este año hasta el 11 de agosto, lo que supone 50 muertos más que el año pasado en el mismo periodo, un aumento del 54% frente al incremento del 5 % de la media nacional.

Ese incremento ha sido calificado de "alarmante" por la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha efectuado una llamada a la prudencia y ha señalado que ese incremento de fallecimientos también es desproporcionado en relación con el aumento de los desplazamientos de largo recorrido, cifrado en un 4,9%.

Solo en lo que va de verano han muerto 34 personas, nueve de las cuales eran motoristas, en 24 siniestros de tráfico graves.

Entre los siniestros, se han registrado 34 salidas de vía más que en 2023 (75 frente a 41), un tipo de accidente en el que no está implicado ningún otro vehículo y en el que suele estar presente una velocidad inadecuada y/o una distracción por parte del conductor.

Un total de 33 fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: 27 usuarios de turismo, furgoneta y camión no llevaban puesto el cinturón de seguridad y 2 ciclistas y 4 usuarios de motocicleta no hacían uso del casco.

Medidas

Para reforzar la seguridad vial, la DGT ha previsto una serie de medidas entre las que se encuentra el incremento de la presencia de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las vías de alta capacidad, así como el aumento de las horas de vuelo de los helicópteros de la Unidad de Medios Aéreos de los que dispone la DGT.

También se incrementarán los controles de velocidad a través de los radares tanto fijos como móviles, que serán convenientemente avisados en los paneles de mensaje variable situados en las carreteras.

Operación Especial con motivo del puente

Las carreteras andaluzas registrarán 1,74 millones de desplazamientos durante la Operación Especial de Tráfico con motivo del puente del 15 de agosto, que comenzará este miércoles a las tres de la tarde y se prolongará hasta las 24 horas del próximo domingo 18, según la previsión de la Dirección General de Tráfico.

Durante este fin de semana largo, a los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes de agosto.

Los próximos días se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de la Guardia Civil, que se prolongarán durante la de la próxima semana, coincidiendo con la campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas que la Guardia Civil y las policías locales llevarán a cabo desde el lunes 19 y hasta el domingo 25, tanto en carreteras como en núcleos urbanos.

En Andalucía, algo más de 60 funcionarios y personal técnico especializado se centrarán en supervisar, regular e informar sobre el estado de las carreteras con el apoyo de las dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos en la región.

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas se adoptarán medidas como la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos y balizamiento en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan mercancías peligrosas, así como a los transportes especiales en ciertos tramos, fechas y horas.

Como cada año, a los desplazamientos habituales de estas fechas vacacionales se unen los vehículos con matrícula extranjera, cuyos conductores no están habituados a los itinerarios por los que circulan y que pueden tener España como destino final para su descanso o ser sólo territorio de paso hacia su destino final.

Es el caso de la Operación Paso del Estrecho que, desde su inicio, el pasado 13 de junio y hasta que finalice el próximo 15 de septiembre, espera alcanzar alrededor de 780.000 vehículos magrebíes en circulación por las carreteras españolas en los trayectos desde sus países europeos de procedencia hasta los diferentes puertos que les llevarán hasta sus países de origen en África.

En Andalucía, este año se prevé un incremento del 6% en el número de vehículos y del 4% en pasajeros en los cinco puertos andaluces que participan en este dispositivo: Algeciras, Tarifa, Málaga, Motril y Almería.

Dentro de la comunidad, todos los flujos se controlarán a través de 492 cámaras de circuito cerrado de televisión y 446 estaciones de toma de datos conectadas en la red viaria andaluza, donde además 509 paneles de mensajes variables informarán a todos los conductores de las principales incidencias y novedades.