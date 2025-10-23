Amama alega "problemas de agenda" para no participar en la comisión de seguimiento del cribado de la Junta

La Asociación Amama que denunció la crisis de los cribados del cáncer de mama no va a participar en la comisión de seguimiento creada para ello "por problemas de agenda". Los mismos que ha alegado para no acudir al Palacio de San Telmo a reunirse con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. La presidenta de esta asociación, Ángela Claverol, confirmaba que su asociación no acudirá a la reunión porque "en Amama, hacemos las cosas de manera más organizada, no con un 'aquí te pillo, aquí te mato". Claverol ha afeado que no saben ni para qué se sentarían ni quién acudiría a la reunión. En dicha reunión, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, exprondrá ante las asociaciones vinculadas a la materia, las medidas que se han adoptado por parte de su departamento para atender la crisis por los errores en la detección precoz del cáncer de mama, así como los detalles del plan de choque que se está poniendo en marcha. El compromiso del Gobierno andaluz es que el 30 de noviembre todas las mujeres afectadas ya hayan tenido una nueva mamografía o una ecografía en los casos en los que sea necesario.

"Este viernes no podemos ir porque tenemos la agenda a tope de actos con motivo del mes del cáncer de mama. No podemos traicionar a las mujeres para ir a una reunión exprés", apostillaba la presidenta de Amama, que ha pedido que se le dé tiempo a "terminar nuestra campaña" de actos y después cerrar una reunión "pero en los términos que sean buenos para las dos partes", en referencia a que sólo podría ir un miembro de Amama y "yo voy siempre con el abogado, más en un caso de la envergadura de éste".

Ángela Claverol se ha mostrado confiada en el éxito de la manifestación que han convocado el próximo domingo. "Vamos a demostrar" que la Junta de Andalucía "ha destrozado el Servicio Andaluz de Salud". "El 26 vamos a demostrar que todos los andaluces, con todos los profesionales de la salud y con todas las asociaciones, que no estamos de acuerdo", ha dicho Claverol.