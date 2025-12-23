Los andaluces han pagado este año 8.700 millones a la Junta sólo por el IRPF

Las cuentas de la Hacienda Pública andaluza reflejan un importante incremento de la recaudación tributaria en el último año, unos datos objetivos que desde la Consejería de Hacienda consideran que se debe no sólo a la mejora de la situación económica en toda España, y que también se refleja en Andalucía, sino que además está incentivada por la política fiscal del Gobierno andaluz.

Los datos objetivos son claros. Los andaluces han pagado en este año 2025 (correspondiente al ejercicio cerrado de 2024), un total de 8.600 millones de euros sólo en la cuota líquida autonómica del IRPF. Una cantidad que ha crecido hasta un 71% en los últimos siete años, ya que en 2018 los andaluces pagaron un total de 3.576,1 millones de euros en la cuota líquida autonómica del Impuesto sobre la Renta.

La clave de este importante aumento, además de la inflación y el crecimiento general de la economía, es la subida del número los contribuyentes. Porque en ese período pagan impuestos hasta un millón más de andaluces. En 2024 se han presentado en Andalucía 4.420.908 declaraciones de la renta, cifra que supone 904.695 declaraciones más que en el año 2018. Dicho de otro modo, desde 2019 el número de declaraciones en el IRPF presentadas en Andalucía se ha incrementado un 25,7%, según los datos estadísticos remitidos por la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda.

Las rentas medias

La comunidad autónoma andaluza tiene una particularidad ya que la mayoría de los contribuyentes pertenecen a las clases medias. No es sólo una percepción sociológica sino datos estadísticos de la Agencia Tributaria. Porque con respecto a la recaudación total, el 18,7% de las declaraciones (las que tienen bases liquidables de más de 33.000 euros) soportan el 68,8% de los impuestos que se pagan en la Declaración de la Renta. Y el 4,5% (las declaraciones con bases liquidables de más de 53.000 euros), aportan el 34,8% de la cuota líquida autonómica.

Las bonificaciones

Hay otro dato a tener en cuenta que pasa por las bonificaciones de impuestos que se han ido aplicando a lo largo de estos siete años. El Gobierno andaluz defiende la rebaja de la presión fiscal con bonificaciones en varios tributos. Así, en Andalucía hay bonificaciones por vivienda habitual, por vivienda habitual protegida y para jóvenes, por nacimiento, adopción o acogida de menores, por familia numerosa, por gastos educativos y también para personas con discapacidad así como para el cuidado de padres o madres mayores de 75 años en las familias monoparentales. Las últimas rebajas fiscales, que no se incluyen en estas cuentas pero que sí lo harán en las de la primavera de 2026, deducen los gastos de gimnasio, por el veterinario de las mascotas y por la comida para personas celíacas.

También se incluyen otras deducciones para quienes alquilen una vivienda y tengan menos de 35 años o más de 65. El Presupuesto 2026 incluye deducciones fiscales de 1.200 euros para los jóvenes y mayores que alquilen una vivienda y tengan unos ingresos de hasta 25.000 euros en tributación individual. Una modificación sustancial con respecto a las bonificaciones actualmente vigentes que eran de 500 euros y para sueldos de hasta 19.000 euros.