Andalucía impulsa un nuevo plan de tratamiento CAR-T para cánceres hematológicos con 4,2 millones

La Junta de Andalucía ha dado un paso adelante en la lucha contra los cánceres de la sangre y el sistema linfático con el inicio de la Fase I del proyecto CART_Andalucía, que contará con una inversión de 4,2 millones de euros. La iniciativa, gestionada por la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, pretende desarrollar terapias CAR-T más eficaces, seguras y accesibles para los pacientes.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado que tras el proceso de licitación se han adjudicado los contratos de la primera fase a dos uniones temporales de empresas (UTE) con amplia experiencia científica y tecnológica. Se trata de la UTE GRANA CAR-T, formada por LentiStem Biotech, el CIMA Universidad de Navarra y la Clínica Universidad de Navarra; y la UTE BBZS_CAR-T, integrada por Biotechnology Assets, el Instituto de Investigación Sanitaria BIOGipuzkoa, Zera Intein Protein Solutions y Science & Innovation Link Office.

Sanz destacó que el proyecto, con un presupuesto total de 4,28 millones de euros financiados por el Programa Operativo Regional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PO Feder Andalucía 2021-2027), se enmarca dentro de la Estrategia de Compra Pública de Innovación (CPI) del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La Fundación Progreso y Salud coordina la iniciativa a través de la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación en Salud de Andalucía (Otcpi Salud Andalucía) y colabora con la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas (Radytta) en el control científico-técnico.

La Fase I del proyecto, que comenzó tras la firma de los contratos a finales de septiembre, se centra en el diseño de la solución, el alcance y el plan integral del proyecto, con el objetivo de validar los fundamentos científicos y técnicos y reducir riesgos para garantizar una base sólida para su desarrollo futuro.

Actualmente, las terapias CAR-T presentan limitaciones importantes, con recaídas en alrededor del 50% de los pacientes durante el primer año y medio, alta toxicidad, duración limitada del efecto terapéutico y costes elevados. CART_Andalucía busca superar estas barreras y ofrecer alternativas más eficaces y seguras.

La Compra Pública de Innovación permite que las administraciones públicas actúen como motor de innovación, adquiriendo soluciones que aún no existen en el mercado o que requieren desarrollo tecnológico. La Junta de Andalucía apuesta por este modelo para fomentar la colaboración entre sector público y privado y responder a los retos del sistema sanitario público.

El proyecto pretende posicionar a Andalucía como referente en inmunoterapias celulares y acercar al sistema sanitario público tratamientos más avanzados contra los cánceres hematológicos y, en el futuro, otros tipos de tumores. "Con CART_Andalucía, seguimos avanzando para que nuestras familias, nuestros pacientes y nuestros profesionales tengan a su alcance las terapias del futuro desde el sistema sanitario público de Andalucía", concluyó Sanz.