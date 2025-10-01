La Asociación Española Contra el Cáncer ante los problemas de cribado: "No tenemos información sobre el alcance"

La Asociación Española contra el Cáncer ha mostrado públicamente su preocupación ante los recientes problemas detectados en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Este sistema, que convoca anualmente a más de un millón de mujeres, ha permitido diagnosticar 1.800 cánceres de mama entre enero y agosto de 2025, pero la falta de información sobre el alcance de los retrasos ha encendido las alarmas entre pacientes y profesionales.

Los problemas en el programa andaluz salieron a la luz tras las quejas públicas de mujeres que no fueron informadas a tiempo sobre la necesidad de repetir o completar sus mamografías. Ante esta situación, la Asociación ha puesto a disposición de las afectadas todos sus servicios gratuitos de atención, apoyo y asesoramiento, mientras reclama mayor transparencia sobre el número de mujeres afectadas, los tiempos de demora y las posibles consecuencias de estos retrasos.

Ángela Claverol, presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) en Sevilla, ha sido contundente al afirmar que "el cuerpo no espera a que un sistema informático funcione, pero el silencio sí mata". Según Claverol, esta crisis "ha sido silenciada durante años" y Amama lleva al menos tres años alertando sobre retrasos en el circuito de detección precoz, sin recibir respuesta de las autoridades sanitarias, según ha informado a Diario de Sevilla.

La importancia vital de la detección precoz

Los especialistas subrayan que la detección temprana resulta fundamental para mejorar los tratamientos y pronósticos, estando directamente relacionada con las tasas de supervivencia. Por este motivo, los programas de cribado son una herramienta esencial dentro del Sistema Nacional de Salud, y se hace indispensable contar con datos públicos y accesibles sobre los tiempos de espera en las distintas fases del proceso oncológico.

Relacionado Juanma Moreno pide disculpas por los errores en los cribados de cáncer de mama y dará explicaciones la próxima semana

Tiempos de espera que no cumplen la normativa

Tanto la Estrategia Nacional en Cáncer del Sistema Nacional de Salud como la normativa específica de Andalucía establecen tiempos máximos de espera que, según denuncian las asociaciones, son inferiores a lo que ocurre en la realidad. Amama incluso plantea una posible "negligencia estructural", respaldada por testimonios de mujeres que han esperado hasta dos años sin recibir respuesta tras realizarse mamografías con resultados sospechosos.

De este moodo, con este comunicado, la Asociación Española contra el Cáncer aboga por "una mayor publicación de información sobre los tiempos de espera en el proceso oncológico, que aporte transparencia y permita mejorar la prevención, detección precoz y supervivencia, tanto a nivel autonómico como en la regulación estatal. Mientras tanto, la incertidumbre continúa para muchas mujeres andaluzas que participan en estos programas de cribado".