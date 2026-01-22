Ayuso acusa al Gobierno de imponer "silencio" sobre Adamuz por falta de culpables

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto "la ley del silencio" en torno al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) porque "saben que esta vez no tienen a quién culpar". La dirigente popular ha realizado estas declaraciones en una entrevista concedida a Onda Madrid, donde ha cuestionado la actuación del Ejecutivo central tras la tragedia que se cobró la vida de 43 personas.

"Necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar", ha señalado Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha agregado que, hasta ahora, ante cada situación catastrófica el Gobierno había logrado "encalomarle la culpa a alguien" con la ayuda de "la prensa del régimen". Estas afirmaciones se producen en un contexto de creciente tensión política tras uno de los peores accidentes ferroviarios de las últimas décadas en España.

Díaz Ayuso ha reconocido que, en los días posteriores a la tragedia, "ha habido sensibilidad" por parte de la oposición al Gobierno, pues la prioridad ha sido buscar a los desaparecidos y pedir ayuda para las víctimas y sus allegados. La presidenta ha admitido que aún no se pueden señalar culpables concretos porque no se sabe "qué ha sucedido", y ha concedido que "no es una cuestión de hacer justicias ni venganzas", aunque sí ha subrayado que el Gobierno no ha estado "invirtiendo en lo importante".

Críticas a la gestión del Ministerio de Transportes

La líder del PP madrileño ha sido especialmente crítica con la labor del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al que ha acusado de "desinvertir" en la mayor parte de España para cumplir con el "chantaje" del independentismo vasco y catalán. Según sus palabras, esta falta de inversión adecuada habría contribuido a crear las condiciones que desembocaron en la tragedia de Adamuz.

A esta acusación, Díaz Ayuso ha sumado una serie de irregularidades que atribuye al departamento dirigido por Óscar Puente. En primer lugar, ha mencionado que el Ministerio "ha contratado trenes que no cabían por los túneles", en referencia a problemas técnicos detectados en el material rodante. Además, ha recordado que el departamento ha tenido dirigentes "que están o en la cárcel o imputados", como el exministro José Luis Ábalos, actualmente investigado por diversos casos de corrupción.

La presidenta madrileña también ha subrayado que el Ministerio recibió advertencias de pasajeros, técnicos y maquinistas sobre el estado de las vías antes del accidente, y ha criticado que el ministro Óscar Puente "simplemente se ha dedicado a hacer propaganda" en lugar de atender estas alertas. Estas declaraciones suponen un ataque frontal a la gestión del actual responsable de Transportes en el Gobierno de coalición.

Propuesta de misa funeral en la Almudena

En un tono más conciliador, Díaz Ayuso ha avanzado durante la entrevista que propondrá a la Archidiócesis de Madrid celebrar una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en la catedral de Nuestra Señora de la Almudena. Este acto religioso se sumaría al homenaje de Estado que se celebrará el sábado 31 de enero de 2025 en Huelva, según acordaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Al menos 23 de las 43 víctimas mortales del accidente residían en la provincia onubense, lo que explica la elección de esta ciudad andaluza para el acto de homenaje institucional a las víctimas. La celebración en Huelva se convertirá en el principal acto de reconocimiento oficial a los fallecidos y sus familias, con presencia de las más altas autoridades del Estado.

Díaz Ayuso ha manifestado desconocer, por ahora, si será invitada al homenaje de Estado de Huelva, y ha señalado que "hubiera estado bien" que todos los presidentes autonómicos hubiesen tenido "algo de información" al respecto antes de anunciarse públicamente. Esta queja añade una nueva crítica a la coordinación institucional del Gobierno central con las comunidades autónomas en la gestión de esta crisis.

Predicciones sobre el futuro del Gobierno

En la parte final de la entrevista, la presidenta madrileña ha realizado un pronóstico sombrío sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, augurándole un final "abrupto y muy duro". Díaz Ayuso considera que el actual Ejecutivo llevará a la sociedad española "al choque absoluto", debido a lo que ella considera una gestión inadecuada de los asuntos públicos.

La líder popular ha afirmado que los mecanismos democráticos para que la sociedad "se manifieste, opine y participe" entre unas elecciones y otras han sido "totalmente dilapidados" por el Gobierno de coalición. Esta crítica se enmarca en el discurso habitual del PP, que acusa al Ejecutivo de limitar la participación ciudadana y de erosionar las instituciones democráticas.

Además, Díaz Ayuso prevé que, en su "campaña final", el Gobierno hará "anuncios electoralistas" como ofrecer "1.000 euros por ser joven" o "2.000 euros por ser mujer", en lo que considera un intento de comprar el voto de los ciudadanos con medidas económicas de última hora. Estas declaraciones anticipan lo que, según la presidenta madrileña, será una estrategia desesperada del PSOE ante su previsible derrota electoral.