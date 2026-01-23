La borrasca Ingrid activa el aviso amarillo en la zona oriental de Andalucía por lluvias y nevadas

La borrasca Ingrid mantiene este viernes en aviso amarillo a cuatro provincias andaluzas de la zona oriental, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Almería, Granada, Cádiz y Jaén se encuentran en alerta por lluvias localmente fuertes, nevadas en las sierras orientales por encima de los 1.200 metros y rachas muy fuertes de viento de componente oeste en zonas costeras y cotas elevadas.

El paso de este fenómeno meteorológico deja condiciones adversas en Andalucía durante la jornada, con cielos muy nubosos y precipitaciones moderadas previstas especialmente durante la primera mitad del día. La zona del Estrecho será la más afectada por las lluvias, donde existe probabilidad de que alcancen intensidad fuerte de forma localizada. Durante la mañana se esperan algunas aperturas de claros, aunque la situación volverá a complicarse por la tarde con el aumento de la nubosidad.

Las precipitaciones moderadas se extenderán progresivamente de oeste a este durante las horas vespertinas, afectando de manera generalizada a toda la comunidad autónoma. La cota de nieve se situará alrededor de los 1.000 metros de altitud, lo que provocará acumulaciones en las sierras Béticas, donde además se formarán nubes bajas y brumas matinales que reducirán la visibilidad en las zonas montañosas.

Temperaturas en descenso y heladas en las sierras

En cuanto a las temperaturas, la AEMET prevé que las mínimas experimenten un ligero descenso o se mantengan sin cambios significativos, alcanzándose los valores más bajos al final del día. Por su parte, las máximas registrarán pocos cambios respecto a jornadas anteriores. Un dato relevante es que se esperan heladas débiles en las sierras orientales de Andalucía, lo que obligará a extremar las precauciones en los desplazamientos por carreteras de montaña.

Las heladas se producirán principalmente en las zonas más elevadas de las provincias de Granada, Almería y Jaén, donde las temperaturas podrán descender por debajo de los cero grados durante las primeras horas del día y al final de la jornada. Los servicios de emergencias recomiendan verificar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento por zonas de montaña.

Vientos fuertes en el litoral y cotas altas

Uno de los fenómenos más destacados asociados al paso de Ingrid son los vientos moderados de componente oeste que afectarán a gran parte del territorio andaluz. Estos vientos soplarán con intervalos fuertes y rachas muy fuertes especialmente en dos áreas concretas: los litorales y las cotas altas de la vertiente mediterránea.

Las rachas muy fuertes en zonas costeras pueden generar oleaje importante y dificultar las actividades marítimas, por lo que se recomienda a los navegantes extremar las precauciones. En las zonas de montaña de la vertiente mediterránea, el viento intenso puede afectar a la circulación de vehículos, especialmente aquellos con mayor superficie lateral como camiones, caravanas o furgonetas.

Área del Estrecho, la zona más afectada

La zona del Estrecho de Gibraltar concentrará las precipitaciones más intensas durante la madrugada y las primeras horas del viernes. Esta área, que comprende parte de las provincias de Cádiz y Málaga, es especialmente vulnerable a los fenómenos meteorológicos atlánticos debido a su posición geográfica.

Durante la madrugada del viernes, las lluvias han alcanzado carácter localmente fuerte en municipios cercanos al Estrecho, acumulando cantidades significativas de precipitación en pocas horas. La AEMET mantiene la vigilancia sobre esta zona ante la posibilidad de que las lluvias intensas provoquen acumulaciones de agua en vías urbanas y carreteras.

Evolución prevista para las próximas horas

A lo largo de la jornada de este viernes, se espera que el temporal asociado a Ingrid continúe afectando a Andalucía con intensidad variable. Durante la mañana, la situación meteorológica experimentará una ligera mejoría con la apertura de algunos claros, especialmente en las zonas occidentales de la comunidad.

Sin embargo, esta tregua será temporal. A partir del mediodía y durante la tarde, la nubosidad volverá a aumentar de forma considerable, extendiéndose las precipitaciones de oeste a este. Este patrón es característico de las borrascas atlánticas que atraviesan la Península Ibérica siguiendo la circulación general de poniente.

Los modelos meteorológicos indican que las condiciones adversas se mantendrán al menos hasta el final del viernes, con una posible mejoría progresiva durante el fin de semana. No obstante, la evolución exacta dependerá del desplazamiento de la borrasca Ingrid hacia el este peninsular.

¿Qué es una borrasca y cómo se forman?

Una borrasca es un sistema de bajas presiones atmosféricas que genera condiciones meteorológicas inestables, caracterizadas por nubosidad abundante, precipitaciones y vientos intensos. Estos fenómenos se forman cuando masas de aire con diferentes características de temperatura y humedad entran en contacto, creando un área de baja presión en superficie.

En el caso de Ingrid, se trata de una borrasca atlántica que ha penetrado en la Península Ibérica desde el oeste, trayendo consigo aire húmedo y frío que al chocar con las masas de aire más cálidas del Mediterráneo genera precipitaciones intensas. Las borrascas suelen nombrarse cuando se prevé que sus efectos puedan ser significativos para la población.

El sistema de nomenclatura de borrascas en España lo gestionan conjuntamente los servicios meteorológicos de España, Portugal y Francia, con el objetivo de facilitar la comunicación sobre estos fenómenos meteorológicos adversos y mejorar la preparación ante sus efectos.

¿Qué significa el aviso amarillo de la AEMET?

El aviso amarillo es el primer nivel de alerta meteorológica que emite la AEMET y indica que existe un riesgo meteorológico para alguna actividad concreta. No supone peligro para la población en general, pero sí requiere que se mantenga informada sobre la evolución de las condiciones atmosféricas.

Este nivel de alerta se activa cuando se prevén fenómenos meteorológicos no habituales que, aunque no revisten especial peligrosidad para la población en general, sí pueden afectar a actividades específicas como la navegación, las actividades en montaña o los desplazamientos por carretera en zonas afectadas.

¿Cómo prepararse ante lluvias intensas y nevadas?

Ante situaciones de lluvias intensas y nevadas como las provocadas por Ingrid, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en los desplazamientos. Es fundamental consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje, especialmente en zonas de montaña donde pueden producirse nevadas.

En caso de conducir bajo condiciones de lluvia intensa, se debe reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Si se circula por zonas donde nieva, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno según indique la señalización.

Asimismo, se recomienda evitar estacionar vehículos en zonas inundables, cerca de ríos o ramblas, y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la evolución de la situación meteorológica en cada zona.