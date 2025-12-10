Carlos Herrera, Premio Andalucía de Periodismo por su trayectoria

El periodista Carlos Herrera (Cuevas del Almanzora, Almería, 1957) ha sido distinguido con el Premio Andalucía de Periodismo a la Trayectoria Profesional en 2025 por unanimidad del jurado de la XL edición de estos galardones, según ha informado la Junta de Andalucía.

El jurado reconoce de esta forma la carrera de Herrera, que ha trabajado o colaborado en casi todos los grandes medios españoles y ha practicado todas las disciplinas del periodismo, con gran reconocimiento por parte de la audiencia.

En la categoría de prensa escrita ha resultado ganadora la entrevista al torero Morante de la Puebla, publicada por Jesús Bayort en el diario ABC de Sevilla. En la entrevista, el diestro, retirado de su actividad profesional en Portugal, reconoce abiertamente que padece una enfermedad mental que le llevó a pensar en el suicidio como única solución.

En esta misma categoría, el jurado decidió otorgar una mención especial (sin dotación económica) a la empresa Muchodeporte Internet, S.L. y a su equipo de Andalucía Deportes, representado por Francisco José Rodríguez Cepeda, por su trayectoria de 25 años como decano de la prensa deportiva digital en España.

En la modalidad de radio, el jurado ha distinguido a los responsables del pódcast 'Parot, el hombre sin alma', representado por Antonio Salvador y emitido en la web de Canal Sur. La originalidad y calidad sonora de este trabajo de documentación homenajea a todos los agentes y guardias civiles en su actuación contra la banda terrorista ETA.

El equipo del 'Programa 7.000 de Andalucía Directo', emitido en Canal Sur Televisión y representado por Francisco Romero, ha sido el ganador en la modalidad de Televisión. El jurado ha valorado la originalidad, repercusión y la capacidad de reflejar la sociedad andaluza y difundir sus valores culturales, sociales y económicos a través de un programa emitido en directo desde Granada para celebrar sus 7.000 emisiones.

En la modalidad de fotoperiodismo, el ganador ha sido Alejandro Cámara, por una imagen para la agencia turca Anadolu Agency, publicada en medios como El País, Ahora Granada, INews (Inglaterra) o Scientific American (EEUU). La fotografía muestra una imagen inédita de la Alhambra de Granada, contemplada sin contaminación lumínica y cubierta únicamente por las estrellas durante el histórico apagón eléctrico nacional.

En la modalidad de proyección internacional de Andalucía, el premio ha sido para Daniel Pérez por su reportaje fotográfico 'La Semana Santa de Málaga: de Andalucía al mundo', publicado en National Geographic (ediciones portuguesa y española), la BBC, The Times, The Atlantic, La Nación o la Sociedad Chilena de Geografía e Historia.

Por último, el jurado ha concedido el premio en la modalidad de infografía a Canal Sur Radio y Televisión S.A. por 'Contenido gráfico de Noticias 1 y Noticias 2', un trabajo diseñado para comunicar temas de actualidad de forma más clara y accesible.