Carolina España: "El PSOE y ERC están cambiando el modelo de Estado por la puerta de atrás"

Carolina España (Málaga, 1969) es consejera de Hacienda y, desde julio, la nueva portavoz del Gobierno de la Junta. Juanma Moreno sabía que la financiación autonómica se convertiría en uno de los grandes asuntos de la legislatura, pero no en el gran asunto. Sólo días después de los cambios en algunas consejerías, el PSOE y ERC anunciaban la firma de un acuerdo para dotar a Cataluña de una financiación propia, fuera de la caja común del resto de las comunidades autónomas.

La entrevista se realiza el mismo día que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aconseja a las comunidades "inspirarse" en el pacto fiscal con Cataluña, declaración que Carolina de España califica de "una pérdida total de papeles". "Hemos revisado todas las intervenciones de Montero en el Parlamento andaluz -sigue Carolina España- sobre este asunto, y en todas, todas, dice lo contrario que ahora, y se resume en que ella defendía que no se podía resolver el problema, compensando económicamente a Cataluña".

-Hasta ahora, ¿qué sabe la consejera de Hacienda del próximo concierto fiscal con Cataluña? ¿Hay alguna cita para el Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Ha hablado usted con la ministra de Hacienda?

-Nada, no sabemos nada. Por eso le hemos pedido a la ministra María Jesús Montero que convoque al Consejo y, si puede, que nos aclare cómo es posible que detraer al menos 30.000 millones del sistema de financiación vaya a ser bueno para la solidaridad como ha dicho.

-Usted estuvo en la última reunión del Consejo, el del 15 de julio. ¿Se le preguntó a María Jesús Montero por la financiación catalana?

-Sí, y aseguró que no se estaba negociando una financiación singular para Cataluña ni estaba de acuerdo con ella. Y que los principios del nuevo modelo de financiación de las comunidades, que dijo que era una prioridad para su Ministerio, debían ser los de la Ley Orgánica de Fnanciación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Pero ahora, para que Salvador Illa sea presidente de Cataluña, ha cambiado de opinión.

-¿Fue taxativa en ello?

-Sí, dijo que no compartía un modelo aparte para Cataluña, que no lo compartía.

-Aún no hay un cáculo certero de cuánto dinero puede perder Andalucía y el común.

-Mucho, es verdad que cuantificarlo es complicado, entre otras cosas, porque implica la salida de Cataluña del sistema de financiación, y esto no lo contempla la Constitución, por lo que obligaría a establecer un nuevo modelo. Pero, en un ejercicio teórico, piense que Cataluña dejaría de aportar unos 30.000 millones al sistema. Ello, sin contar, con la parte de la deuda que se le condone, que se hablaba de unos 15.000 millones, más intereses. ¿Cuánto perdería Andalucía si se mantuviera el actual modelo sin Cataluña? Será una cantidad, sin duda, importante, que afectará a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia. Y lo que no entendemos es que el Estado tenga dinero para pagar los delirios independentistas y se niegue a poner en marcha un fondo transitorio de nivelación para compensar el déficit de financiación de las cuatro comunidades que reciben una financiación por debajo de la media, entre ellas Andalucía, y en las que reside el 38% de la población española.

-Puede ser que ERC y el PSOE busquen una fórmula para no tener que reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) en el Congreso, ¿cree posible un cambio del modelo para Cataluña sin alterar esta ley?

-Lo que ERC busca, y el PSOE está dispuesto a darle, no es ni siquiera un cupo catalán: es la desconexión total de España, es la independencia de Cataluña. La reforma de la Lofca, o incluso de la propia Constitución, probablemente, no saldrían adelante, y lo están haciendo mediante el desmantelamiento paulatino y por la puerta de atrás, es un cambio del modelo de Estado por la puerta de atrás. Primero fueron la ley de Amnistía y la cesión de Rodalíes, luego el aumento de las competencias tributarias, mayores inversiones estatales en Cataluña, mayores competencias para la policía autonómica, y ahora le entregan la caja de la financiación. Y, por cierto, sólo la parte de los ingresos, porque de las pensiones, que son deficitarias, Cataluña no quiere saber nada, eso que lo paguen los españoles.

-El argumento del PSOE es que esto ha servido para calmar a Cataluña.

_El PSOE ha asumido los postulados independentistas como propios. Por mucho que digan, el procés no ha muerto, al procés lo ha resucitado Pedro Sánchez, insuflándole a los independentistas un oxígeno que pagan los españoles. El de Pedro Sánchez es un Gobierno débil que sucumbe al chantaje permanente del independentismo. Y eso también está rompiendo al PSOE, donde Pedro Sánchez se está encontrando con mucha contestación interna.

-La Junta sostiene que el acuerdo será malo para Andalucía porque detraerá fondos de la caja común del sistema de financiación autonómica. Si el Gobierno central aportase más dinero por su cuenta, ¿aceptarían la singularidad catalana? Quiero decir si esto es sólo un problema económico o de arquitectura territorial del Estado.

-¿Y de dónde saca el Gobierno central más recursos si renuncia a recaudar impuestos en el territorio que aporta el 30% del PIB y encima le condona deuda a Cataluña y a otras comunidades? Esa deuda no desaparece, la tiene que pagar alguien, y serán los españoles quienes la paguen. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Subir los impuestos al resto de los territorios para aumentarles los recursos del sistema de financiación? No tiene sentido. Pensemos un poco. ¿En qué consiste esa singularidad de Cataluña? ¿En qué es diferente de la singularidad gallega, extremeña o andaluza? No existe más singularidad que la que la Constitución de 1978 reconoce a los territorios forales. No nos creemos ni lo de la singularidad de Cataluña ni lo de que sea posible que Cataluña salga del sistema y éste no se resienta.

-Una de las opciones que puede plantear el Gobierno central es la mejora de una financiación para Andalucía mediante nuevos recursos del Estado. ¿La Junta aceptaría una negociación bilateral con el Ministerio de Hacienda?

-Negociaciones bilaterales, no, no negociaremos de modo blateral, es algo que siempre hemos mantenido. Mire, el planteamiento de Andalucía en relación con la financiación es un planteamiento absolutamente solidario con el resto de los territorios. Queremos lo que nos corresponde, queremos recursos para atender las competencias que tenemos asumidas y queremos los mismos recursos que el resto de las comunidades. Iniciar un proceso de negociaciones bilaterales sólo puede responder a la intención del Gobierno central de enfrentar a los territorios. El Gobierno andaluz está en la defensa de los intereses de Andalucía, no en abrir guerras territoriales. Lo que queremos es que se haga justicia con Andalucía.

-Si Andalucía irá junto al resto de las comunidades autónomas, ¿no sería razonable que aquellas que están gobernadas por el PP lleven una propuesta común al Gobierno?

-¿Por qué? Los partidos representan el pensamiento y las estrategias, pero los territorios marcan las necesidades. Y los gobernantes territoriales tenemos que atender las necesidades de nuestros territorios sin abandonar el compromiso ideológico con el que nos presentamos a las elecciones. No hay contradicción alguna. Cuando María Jesús Montero era consejera, y hasta ocho días antes de convertirse en ministra, reclamaba que fuera el Ministerio de Hacienda quien diera el primer paso y pusiera sobre la mesa una propuesta de modelo para discutirlo. Pero también en esto ha cambiado de opinión, ya que el Gobierno es quien tiene la responsabilidad de presentar una propuesta.

-Pero el PP nacional ha anunciado una postura común frente al concierto catalán.

-Sí, pero de lo que se trata es de fijar una posición común, de actuación, frente al pacto fiscal con Cataluña. Para eso están convocados los presidentes autonómicos el 6 de septiembre, el PP tratará de fijar una posición común en relación con el pacto fiscal y las implicaciones que éste tiene en el resto de España. Pero será una hoja de ruta, con líneas rojas, como el no a la negociación bilateral o a los privilegios a un territorio, y una demanda de mínimos, como mayores recursos para el conjunto de las comunidades, en consonancia con el nivel de servicios que prestan. Pero la propuesta a partir de la cual podamos sentarnos a discutir un nuevo modelo de financiación la tiene que poner sobre la mesa el Ministerio.

-El presidente Juanma Moreno ha anunciado una respuesta social, política y jurídica al concierto catalán. ¿Cree que el PP andaluz tiene fuerza para aunar una respuesta masiva en Andalucía?

-Basta mirar las encuestas que se han publicado estos días en la prensa para comprobar el rechazo que el pacto catalán genera en la ciudadanía, incluso entre los votantes del PSOE. Los ciudadanos entienden perfectamente lo que supone dar más recursos a un territorio: que es menos para el resto. Vamos a ir paso a paso, veremos qué herramientas se usan, pero Juanma Moreno ha dicho que llegaremos donde haga falta en defensa del Estado del bienestar.

-¿La respuesta política buscará a otros partidos?

-Nosotros aspiramos siempre al consenso. Pero no vamos a renunciar a defender los intereses de los andaluces. Quien se suba a este barco será bienvenido.

-El PSOE de Andalucía se mantiene a la expectativa, aunque Montero ha avalado el acuerdo con el ERC. ¿Cómo valora las críticas que se han lanzado desde Izquierda Unida al concierto?

-¿De verdad usted cree que el PSOE de Andalucía no ha tomado ya partido a favor de Pedro Sánchez? No se puede defender a Andalucía y a Pedro Sánchez al mismo tiempo. María Jesús Montero y también Juan Espadas votaron en la Ejecutiva federal a favor del acuerdo del PSC con ERC. Otra cosa es que les dé vergüenza admitirlo y anden escondidos. Pero eso no es mantenerse a la expectativa. Montero ha traicionado a Andalucía y ahora dice lo contrario de lo que defendía hace seis años. No es cambiar opinión, es dar la espalda a Andalucía y a los andaluces. El PSOE-A ha perdido toda la credibilidad, está muerto. Prefiere apoyar el pacto catalán antes que a Andalucía y eso lo convierte en cómplice del agravio y el maltrato a Andalucía. Y respecto a las críticas de IU, sólo puedo decirle que, desde la discrepancia política, Antonio Maíllo es un político honesto y sensato. Las diferencias que pueda tener con sus socios de coalición dentro de Sumar es un problema que tendrán que resolver ellos.

-¿Habrá recurso ante el Tribunal Constitucional?

-Si es necesario, lo habrá. Nosotros entendemos que la financiación a la carta para Cataluña vulnera principios constitucionales fundamentales, como la igualdad entre los españoles o la solidaridad interterritorial. Si se lleva adelante, defenderemos los intereses de los andaluces y los españoles con todos los medios necesarios. Incluido el recurso ante el Tribunal Constitucional. No consentiremos un modelo que genere españoles de primera y españoles de segunda.

-¿No cree que la respuesta del PP nacional ha sido, por el momento, bastante escasa?

-¿Usted cree? Alberto Núñez Feijóo ha convocado el 6 de septiembre a los presidentes autonómicos del PP para abordar este asunto. Y ha habido dirigentes de comunidades autónomas que, igual que ha hecho el Gobierno andaluz, se han pronunciado abiertamente en contra del concierto catalán, con argumentos similares, los propios del sentido común y de la defensa de los principios constitucionales de la igualdad y la solidaridad.

-¿Usted descarta un acuerdo en el futuro con Junts?

Yo creo que Junts está en otra cosa. Ha convertido la política en esperpento. No es un socio de fiar.