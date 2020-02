–¿Por qué se desploma Ciudadanos en las elecciones generales del 10-N?

–Porque fue coherente desde el principio. Cuando se va a las urnas, uno no vota para que se haga lo contrario de lo comprometido en la campaña. Yo inmediatamente dejaría de prestarle mi voto a esa opción. Y hay partidos, como el PSOE, que dicen una cosa hoy y mañana hacen la contraria, sin pudor. Pienso que quienes sí votan con quienes tienen un cargo público o una dependencia económica, por decirlo de alguna manera. Ciudadanos dijo que no apoyaría la investidura de Pedro Sánchez...

–… Pero luego se le exigió.

–Claro. Distinto habría sido que Sánchez hubiera arrinconado a Albert Rivera. Vamos a ver, Albert, a ver cómo arreglamos esto. Pero eso no ocurrió.

–¿No cree entonces que se cometiera un error?

–Bueno, yo creo en esa coherencia, pero creo que cuando fracasa la investidura del PSOE con Podemos toca España y creo que era el momento de Ciudadanos. Rivera lo intenta, pero una semana antes. Y podría haber salido, pues hay muchas cosas que se arreglan en 24 horas. Se habría gestado un debate y la sociedad habría sabido que Ciudadanos estaba ahí.

–Llegó a Ciudadanos de la mano de Albert Rivera. ¿Se siente huérfano en el partido?

–Ahora mismo la organización es la que está huérfana. Cuando Rivera dimite, en una elección de dignidad personal y política, que ahí quedará, pero parece que eso tampoco está de moda, creo que se tarda demasiado tiempo en organizar el congreso del partido. Es mi opinión. Sé que esto en los estatutos tiene sus normas, pero el momento era suficientemente extraordinario como para haber dicho, no, esto se convoca en enero; después de las fiestas, congreso.

–¿Por qué la urgencia?

–Así se zanjan las debilidades o que alguno, de algún modo, quiera tener su momento de gloria. Porque esto lo que hace es debilitar a cualquier organización.

–Todo apunta a que habrá primarias. ¿Con quién se posiciona?

–Yo espero y deseo que Inés Arrimadas coja el testigo del liderazgo, que se rodee de un magnífico equipo, porque ahí estará la clave, y no tengo duda de que Ciudadanos será el partido útil que ha sido hasta ahora, centrado, liberal, moderado, que sirva de árbitro para el PP como para un PSOE que hoy está podemizado.

–¿Se refiere a la coalición de Gobierno?

–El PSOE ha dejado huérfano a un electorado que no comparte para nada los pasos que está dando Pedro Sánchez. Ya no solamente para su partido sino para España. La deriva a la que está llevando al Gobierno de España vamos a pagarla todos los españoles.

–¿Quiere un cargo en la próxima estructura del partido?

–No. A ver, si me piden echar una mano, estoy encantado. No sé si formaré parte de la siguiente ejecutiva, no lo sé, porque no sé qué conlleva. Se lo digo de verdad, ser consejero de la Junta no te deja mucho margen, no solamente para estar en un puesto orgánico sino para vivir.

–¿PP y Ciudadanos suman?

–En Andalucía han sumado. Cada uno tiene su espacio, pero la irrupción de Vox deja al PP en un terreno donde se tiene que definir aún más. Yo me estoy encontrando a un PP abierto y centrado y en eso creo que ha tenido mucho que ver Ciudadanos. Es extraordinario. En un año de Gobierno la responsabilidad ha unido, es un equipo muy cohesionado. El presidente, el vicepresidente y el consejero de Presidencia forman un trípode donde descansa el resto del Gobierno. La sintonía ayuda a que todo sea más fluido. La gestión del Gobierno, liderado por el presidente y el vicepresidente, beneficiará a toda Andalucía.

–¿Hasta dónde suman PP y Ciudadanos?

–No lo sé. Entiendo que en Cataluña y en el País Vasco, donde se ha impuesto el criterio nacionalista, que es tremendo lo que se está viviendo, entiendo que en esas situaciones excepcionales procuren sumar. Pero creo que en el resto de lugares cada uno tiene su espacio. Y si los votantes deciden pactos y acuerdos, hay que pactar. Las épocas de las mayorías absolutas se han terminado. Toca pactar. Hoy lo revolucionario es pactar. Y en eso Ciudadanos está entrenado. Por eso es fundamental, en una sociedad tan polarizada y tan crispada políticamente, un partido como Ciudadanos.

–¿Ha pensado alguna vez en un pacto de los grandes partidos, a la alemana?

–Al PSOE lo echamos de menos. Debería estar en esas sumas. Sobre todo en la etapa de Felipe González, el PSOE ha sido un ejemplo de constitucionalismo y una clave en la modernidad y apertura al exterior de un país que vivía enclaustrado. El PSOE también debería estar en las situaciones excepcionales.