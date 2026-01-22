El consejero de Emergencias dará explicaciones en el Parlamento sobre el operativo en Adamuz el próximo jueves

El consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, dará explicaciones del operativo coordinado por el Gobierno andaluz en la zona del accidente ferroviario el próximo jueves 29 de enero en el Parlamento andaluz. Así lo ha acordado la Diputación Permanente de la Cámara que se ha reunido este jueves atendiendo tanto a la petición del consejero como al demanda del PSOE. En ese pleno está previsto también aprobar una declaración institucional de apoyo a las víctimas y reconocimiento a los profesionales que todavía siguen trabajando sin descanso en la zona.

En esa declaración institucional, que ahora se va a negociar entre todos los grupos parlamentarios porque debe salir por unanimidad, el PSOE y Adelante Andalucía van a pedir la Medalla de Andalucía para el pueblo de Adamuz por su comportamiento ejemplar ante la tragedia, una petición que también están haciendo diferentes personalidades del mundo de la cultura, asociaciones y andaluces anónimos en las redes sociales . Este reconocimiento debe aprobarlo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y su entrega tendrá lugar el próximo 28 de febrero en la gala especial que se celebra en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Cuatro leyes

En la sesión parlamentaria del próximo jueves también se van a debatir cuatro leyes que impulsa el Gobierno y que el Ejecutivo de Juanma Moreno tiene especial urgencia en tramitar; quiere que estén aprobadas antes de que finalice la legislatura, lo que sucederá en la próxima primavera. Así, la Cámara acogerá los debates de totalidad del proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía, al que el grupo del PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad, y el proyecto de ley del Turismo Sostenible de Andalucía, que cuenta con enmiendas a la totalidad de PSOE y Por Andalucía.

También se debatirán los proyectos de ley creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía, y del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía, a los que no se le han presentado enmiendas a la totalidad. Se ha rechazado la petición de los grupos de izquierda para que el consejero de Sanidad compareciera también para explicar la gestión de su departamento ante los "problemas" que se han producido en muchos centros de salud como consecuencia de la epidemia de la gripe. Y una petición del PSOE sobre la gestión del Gobierno en los temporales ocurridos en los últimos meses en varias provincias andaluzas.

Luto en la Cámara

La reunión de la Diputación Permanente se ha iniciado con un minuto de silencio por los días "luctuosos" que están viviendo los andaluces tras la tragedia de Adamuz y la muerte del maquinista en Barcelona, según ha afirmado el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. Todos los portavoces de los grupos, José Ignacio García (Adelante); Esperanza Gómez (Por Andalucía); Manuel Gavira (Vox); María Márquez (PSOE) y Toni Martín (PP), han coincidido en expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente, y a destacar la labor de los profesionales de emergencias y la solidaridad de Adamuz.