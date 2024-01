La curiosa guerra de casi dos siglos entre Dinamarca y un pueblo de Andalucía

Con motivo de la coronación de Federico X como nuevo rey de Dinamarca, no estaría mal recordar un curioso episodio que implicó a un pueblo andaluz. El tranquilo pueblo granadino de Huéscar estuvo nada más y nada menos que casi dos siglos en guerra con el país danés. Un conflicto más simbólico que otra cosa, pues no causó víctimas. La localidad declaró esta guerra en 1809 y duró 172 años.

Conviene definir un poco el contexto de todo esto. Con el objetivo de evitar el desembarco de tropas británicas, España envió más de 3.000 hombres a la península de Jutlandia, la zona continental y más extensa de Dinamarca. Esa estrategia se enmarcaba dentro de los acuerdos de Fernando VII con Francia, pero en el momento en el que Napoleón inició la invasión a España, la alianza entre ambos países se rompió. Entonces, Dinamarca decidió retener y mantener aisladas las tropas españolas. Ante esto, España cortó de inmediato toda relación con el país nórdico. Sin embargo, Huéscar fue un paso más allá.

El corregidor del municipio granadino de entonces, Juan de Murcia y Montero, con otras autoridades municipales, acordaron declarar la guerra al país nórdico. La propuesta se materializó en forma de bandos por las calles del pueblo en los que se instaba a los vecinos a "atacar a las fuerzas danesas en cualquier parte que se hallen (...) vengar los insultos recibidos y no cesar en las hostilidades hasta que previo un mutuo convenio de Corte a Corte y un tratado estipule las condiciones de Paz".

Cinco años después, en 1814, llegó el mutuo acuerdo y tratado de paz entre España y Dinamarca, pero en esta ocasión, la noticia no llegó a Huéscar. No fue hasta el 7 de julio de 1981 cuando se acordó en pleno municipal iniciar el proceso de negociaciones con las autoridades danesas a fin de restablecer la paz. La firma se materializó el 11 de noviembre del mismo año. Una larga guerra de 172 años muy peculiar, pues no hubo ni heridos ni víctimas ni vencedores ni vencidos. Tampoco hubo gasto en armamento.

El lío diplomático fue tal que hasta complicó la entrada de España en la OTAN. El armisticio lo firmaron el embajador danés de entonces, Mogens Wandel-Peterson, y el representante del Estado español José Antonio de Yturriaga. Tras "arduas negociaciones" se llegó a un acuerdo de paz entre ambas naciones.

Actualmente, la relación entre Huéscar y el país danés es muy buena, fomentándose los intercambios de alumnos. También se ha colocado una placa en una calle en honor a Dinamarca.