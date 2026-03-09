La DGT intensifica la vigilancia del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil en Andalucía

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha este lunes un dispositivo especial destinado a incrementar la vigilancia sobre la utilización del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil (SRI) en el territorio andaluz. La iniciativa, que se prolongará hasta el próximo domingo 15 de marzo, contempla controles tanto en vías urbanas como interurbanas de toda la comunidad autónoma.

Efectivos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, junto con policías locales adheridos a la operación, verificarán que todos los ocupantes de los vehículos utilicen correctamente estos dispositivos de seguridad. Según ha informado la delegación del Gobierno en Andalucía, la campaña se centra en comprobar que los sistemas de retención empleados sean los adecuados para cada ocupante y que se usen de forma apropiada.

La normativa vigente contempla la pérdida de cuatro puntos del carné por no emplear el sistema de retención infantil adecuado o por un uso incorrecto del mismo, una sanción que desde 2022 se equiparó con la prevista para el no uso del cinturón de seguridad, tal como establece la ley de tráfico y seguridad vial.

Los datos disponibles confirman que llevar el cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de fallecimiento en caso de colisión. En el caso de los menores, la protección resulta aún más determinante: "nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios". Además, las lesiones se reducen hasta un 75% cuando estos dispositivos se emplean correctamente.

Balance de la campaña anterior

Durante la operación desarrollada en marzo de 2025, las fuerzas de seguridad formularon 1.045 denuncias por infracciones relacionadas con sistemas de retención. Del total de sanciones impuestas, el 71% correspondieron a infracciones detectadas en carreteras convencionales, "un hecho preocupante si tenemos en cuenta que estas vías siguen siendo las más peligrosas por ser donde mayor número de víctimas mortales se registran y donde conviene, aún más, extremar las precauciones".

Respecto a los sistemas de retención infantil, cuyo uso es obligatorio para niños con una altura igual o inferior a 135 centímetros, los agentes identificaron a 88 menores que viajaban sin el dispositivo adecuado o lo hacían de manera incorrecta. De estos casos, 66 correspondieron a menores situados en los asientos traseros y 22 en los delanteros del vehículo.