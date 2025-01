Las diferencias entre la Junta y el Ministerio de Infancia: 567 menores migrantes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la consejera de Igualdad, Loles López, han mantenido este viernes una reunión en la sede de la consejería que se ha desarrollado en un tono cordial pero que ha terminado sin acuerdo concreto, más allá de buenas intenciones. Y eso que había varios asuntos de calado encima de la mesa; el ministerio buscaba un compromiso político contra la pobreza infantil y para acoger a los menores que llegan solos a España, y la Junta resolver la asistencia económica de los 567 menores migrantes que han llegado hasta Andalucía con apariencia de mayores de edad trasladados por el propio Ejecutivo central. Para ellos reclama 17 millones de euros al Estado que es en lo que estima el coste de su atención.

Se trata de un número de menores que no para de crecer y que llegan hasta Andalucía en los traslados que realiza el Gobierno central de personas migrantes adultas que llegan a Canarias o a Ceuta. Una vez en Andalucía, la Fiscalía detecta que son menores de edad y por lo tanto, deben quedar bajo el amparo de la administración andaluza. Pero la Junta no recibe fondos para su atención y formación, como sí sucede con los menores migrantes solos que llegan por los mecanismos habituales de cooperación.

Críticas

La jornada empezó algo torcida porque la ministra Sira Rego criticaba en Canal Sur Televisión que Juanma Moreno "esté pidiendo más fondos al Gobierno central para la atención a los menores migrantes no acompañados que están bajo tutela de la administración autonómica, mientras él se dedica a hacer regalos fiscales a los ultrarricos", al tiempo que dejaba claro que no estaba dispuesta a transferir fondos adicionales a los que ya entrega a Andalucía para la atención de los menores migrantes. Respecto a la demanda de Moreno sobre más fondos para atender a los menores migrantes no acompañados, quiso dejar claro que la competencia para la tutela y la protección de esos niños en situación de desamparo "es de las comunidades autónomas" y dijo que Andalucía en la región que en términos globales recibe la "mayor financiación del Estado año a año".

En el encuentro que ambas dirigentes han mantenido en la sede de la Consejería de Igualdad, Juventud y Familias en Sevilla, Rego y López han coincidido en la necesidad de trabajar conjuntamente para luchar contra la pobreza infantil a través del Pacto de Estado en el que está trabajando el ministerio, pero del que no ha llevado ninguna documentación a la consejera. "Mano tendida a ese pacto, colaboración y cooperación desde Andalucía, pero tiene que haber financiación", ha dicho Loles López quien también se ha mostrado dispuesta a trabajar en la futura Ley de Juventud; "en todo lo que podamos aportar para mejorar, aquí estará esta tierra".

Por su parte, Sira Rego ha recordado que el Gobierno ha puesto sobre la mesa tanto propuestas para dar una respuesta solidaria y permanente para la acogida de la infancia migrante no acompañada a través de la reforma de la Ley de Extranjería, como financiación suficiente para los sistemas de protección a la infancia. Además, ha recalcado la disposición del Gobierno a valorar propuestas que den soluciones puntuales a la situación que viven los territorios de llegada como Canarias y Ceuta, para lo que ha instado a todas las administraciones y fuerzas políticas a asumir sus responsabilidades para asegurar los derechos de todas las niñas y niños que se encuentran solos en nuestro país.