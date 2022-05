Elecciones Andalucía: así sabrás si te toca ir a una mesa electoral

El 19 de junio los andaluces están convocados para la celebración de las elecciones autónomas. Durante dicho día, quedarán constituidas las 10.187 mesas electorales en toda la comunidad. Estas mesas estarán compuestas por tres personas, siendo una de ellas la que realizará la función de presidente y las dos restantes las vocalías.

La elección de la composición de cada mesa electoral corresponde a cada Ayuntamiento mediante sorteo público los vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria electoral. Este año estas fechas recaerán entre el 21 y el 25 de mayo.

¿Cómo saber si me toca una mesa electoral?

En cada sorteo público para la composición de las mesas electorales se escogen hasta nueve personas, aunque tan solo tres serán las elegidas para ejercer como presidente y vocales. Por consiguiente, la elección de 9 personas se encuentra compuesta por los tres titulares más dos suplentes por cada puesto. Entrarán a formar parte del sorteo todas las personas censadas en la Sección que tengan menores de 70 años y sepan tanto leer como escribir. Las personas escogidas mayores de 65 años pueden renunciar a su puesto en un plazo máximo de siete días.

Otro de los requisitos imprescindibles es que la persona elegida como presidente de la mesa cuente con título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado o el de Graduado Escolar o equivalente. Los designados para una mesa electoral se conocerán entre los días 21 y 25 de mayo y los elegidos para las funciones se conocerán en los tres días posteriores al sorteo, entre el 24 y el 28 de mayo. Las personas designadas recibirán un manual de instrucciones sobre el desempeño asignado. No obstante, cabe destacar que esta notificación puede retrasarse algunos días de más, sin que esto suponga un motivo para no acudir a su función asignada en la mesa electoral.

Sanciones por no presentarse a la mesa electoral

Existen ayuntamientos que cuentan con la publicación de las listas de los miembros que constituirán las mesas electorales, a fin de que los ciudadanos puedan consultarlas. Por otro lado, todos los cargos de miembros de mesa electoral cuentan con carácter obligatorio y se debe hacer presencia en el colegio electoral designado una hora antes de la apertura oficial, a las 08:00 horas, el día de las elecciones. De hecho, las personas elegidas como suplentes también están citadas a esta hora, pudiendo irse si la mesa electoral cuenta con los miembro titulares designados o su otro suplente. Todas aquellas personas asignadas a un puesto en la mesa electoral que no acudan podrán ser sancionadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

La ley electoral andaluza no permite que ninguna mesa electoral quede constituida si no cuenta con un presidente y dos vocales. En el caso de que los titulares no acudieran, y tampoco los suplentes, deberá realizarse una declaración y enviarse por correo certificado a la Junta Electoral. Sin embargo, la Junta podrá incluso asignar a las mesas algunos de los electores presentes en el colegio electoral. Si por el contrario tampoco se pudiera constituir la mesa antes de las 10:00 horas, se deberá proceder a una nueva comunicación a la Junta Electoral de Zona. La votación se realizará en los dos días posteriores.