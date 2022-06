Dolores Muñoz: "Hay que hacer un Materno Infantil cerca y vinculado al Hospital y nuevo"

El árbol genealógico de la izquierda cada vez tiene más ramificaciones cuando llega un proceso electoral, ¿no cree que eso es un hándicap para lograr que un votante de izquierdas se siente identificado con una marca o partido?

Hombre, qué duda cabe que hay una aspiración de la izquierda de que haya una unidad dentro de la izquierda pero no puede haberla en tanto cuanto que hay pluralidad de intereses también dentro de la propia izquierda. Nuestra izquierda, la izquierda andalucista, quiere que Andalucía tenga una voz propia. Así salimos en 2018 con Adelante Andalucía y así volvemos a retomar el compromiso con el pueblo andaluz en 2022. Es decir, que haya más fracciones de la izquierda no es responsabilidad de Adelante Andalucía, que está en el mismo lugar que empezó en 2018, sino será responsabilidad de otras fuerzas políticas que no han querido continuar con la senda de dar la voz propia al pueblo andaluz.

¿Qué opina de la gente que dice que cuantos más partidos de la izquierda más fácil lo tiene la derecha para ganar?

No creo. Estamos convencidos de que lo que tenemos que hacer es ilusionar a la izquierda, contra las políticas caducas de la propia izquierda. Políticas neoliberales que han gobernado esta tierra durante muchísimo tiempo. Nosotros aspiramos a hacer que esos 400.000 votantes de izquierdas que se quedaron en su casa en las elecciones de 2018, esta vez, no se queden casa.

La pregunta es obligada, ¿Cuál es la principal diferencia de su partido con Por Andalucía?

Por Andalucía está compuesta por partidos de carácter centralista, que obedecen a los intereses de sus partidos centralistas en Madrid, y olvidan los compromisos exclusivos con el pueblo andaluz.

Vive en Huelva capital desde hace 22 años. Es trabajadora social y funcionaria de la Junta. Se puede decir que tiene una amplia concepción de lo que necesita Huelva. A su juicio, ¿Qué es?

Huelva necesita retomar autoestima. Y reivindicar que lo que nos deben, que nos lo den, que son las infraestructuras en comunicaciones, sanitarias, la deuda histórica, y el empleo de calidad. Nosotros apostamos por una industrialización de Andalucía que genere valor añadido, que sea una industrialización sostenible y moderna.

Aparece la palabra Huelva unas diez veces en las 256 páginas que tiene su programa. Elevar el sistema de cabezos a Monumento Natural, el apoyo a Astilleros, la apuesta por el ferrocarril de cercanías, público y sostenible; estudios de contaminación del Polo Químico, y la erradicación de los asentamientos. Hay alguna propuesta que está repetida. ¿No hay más propuestas concretas para Huelva?

Aparte de este programa tenemos unas medidas programáticas provincializadas. Tenemos que resolver el problema medioambiental de todas todas. No podemos seguir tolerando ser el basurero de Europa o del mundo. También, con el tema de Doñana. Apostamos por una agricultura sostenible, de frutos rojos que sean verdaderas empresas familiares o cooperativas que generen un valor para la propia zona. Si nos vamos al terreno sanitario, hay que acabar esos tres hospitales provinciales, es una vergüenza que el Hospital de Lepe.

¿El Chare?

Sí, el Centro de Alta Resolución. Pero es que incluso, no he dicho Chare porque incluso el PP ha huido de esa denominación, ahora es Hospital Comarcal. Y no se es capaz de poner de acuerdo tres administraciones para resolver el problema de una rotonda. Adelante Andalucía quiere luchar para que estas cosas no sucedan.

¿Qué opina sobre el Materno Infantil? En el programa no aparece nada.

Estamos absolutamente en contra de la chapuza de lo que se quiere hacer. Que no es más que aumentar los gastos hacia la privada. Hacemos una chapuza en los bajos del Juan Ramón Jiménez y nos vamos con la Administración al Blanca Paloma que es una instalación más que obsoleta. Hay que hacer un Materno Infantil cerca del Hospital, vinculado al Hospital y nuevo. Pero hay que hacer también una Facultad de Medicina.

¿Qué le promete a los parados de Huelva si consigue entrar usted en el Parlamento?

No hacemos promesas en vano. A mí me encantaría ser parlamentaria por Huelva y además me comprometo con Huelva a rendir cuentas. Pero va a depende mucho de nuestra capacidad de influencia. Si yo representara a una fuerza de gobierno podría hoy comprometer directamente determinadas cosas. Pero aun no siendo en este momento una fuerza de gobierno, porque las encuestas están ahí - que vamos a darles la vuelta-, siendo una fuerza suficientemente influyente pensamos trasladar a los presupuestos de la Junta y del Estado para que aquí vengan fondos e inversiones estructurales.